Ukrajině prý brzy dojdou peníze. Ale EU má cestu, jak obejít Slovensko a Maďarsko

16.03.2026 20:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Evropská unie hledá způsob, jak zajistit další finanční pomoc Ukrajině i v případě, že ji budou dál blokovat Maďarsko a Slovensko. Podle diplomatických zdrojů už zvažují některé státy EU záložní scénář.

Foto: Repro Europarlament
Popisek: Europarlament

Ukrajina by měla i nadále získávat finanční pomoc od zemí Evropské unie, i když Maďarsko a Slovensko dál blokují navrhovanou půjčku ve výši 90 miliard eur. Podle serveru TVP World to uvedli dva diplomaté EU.

Lídři EU se mají tento týden sejít v Bruselu, kde se pokusí přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica, aby balík podpory podpořili. Ten by měl pokrýt přibližně dvě třetiny finančních potřeb Ukrajiny až do konce roku 2027.

Podle představitelů však už existuje i záložní plán. Několik pobaltských a severských zemí je připraveno poskytnout dočasnou podporu, která by Kyjevu pomohla pokrýt jeho finanční potřeby v první polovině roku.

Diplomaté, kteří hovořili pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti jednání, uvedli, že tento záložní plán ukazuje snahu Evropské unie zabránit tomu, aby Ukrajině vznikla jakákoli finanční mezera.

Další podrobnosti o možném řešení přinesl server Politico. Podle diplomatických zdrojů zvažují pobaltské a severské státy možnost poskytnout Kyjevu finance prostřednictvím bilaterálních půjček mezi jednotlivými státy, které by nevyžadovaly souhlas všech členů Evropské unie.

Podle těchto informací by mohlo jít zhruba o 731 miliard korun, které by pomohly zajistit financování Ukrajiny v první polovině letošního roku.

Jak napsal web Ukrajinská pravda, Evropská unie chce začít s poskytováním těchto finančních prostředků už v dubnu, protože podle evropských představitelů jde o „naléhavou situaci“.

Podobný postup už oznámilo také Nizozemsko. Nizozemský ministr financí Eelco Heinen podle diplomatických zdrojů uvedl, že jeho země plánuje Kyjevu poskytovat přibližně 85 miliard korun ročně v rámci bilaterální podpory, a to až do roku 2029.

Na samotném balíku finanční pomoci se přitom členské státy Evropské unie dohodly už v prosinci loňského roku. Aby však mohly být peníze skutečně uvolněny, je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí EU.

Maďarsko a Slovensko začaly schválení půjčky blokovat poté, co došlo k přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Budapešť i Bratislava tento krok spojují se sporem s Ukrajinou ohledně tranzitu ruské ropy. Maďarský premiér Viktor Orbán už dříve obvinil Kyjev, že neobnovuje provoz ropovodu záměrně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tato tvrzení odmítl s tím, že infrastruktura je v oblasti pravidelně terčem ruských útoků a její oprava může trvat týdny až měsíce.

