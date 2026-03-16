Nadace ČEZ: Ze školy je mateřinka, má i novou herní zahradu

V současné době ji navštěvuje dvacet dětí ve věku od 3 do 6 let. Venku si nyní mohou za pěkného počasí hrát i díky Nadaci ČEZ a jeho grantu Oranžové hřiště. A také díky sportující veřejnosti, neboť poskytnutých 150 000 korun, respektive potřebný počet bodů přeměněných ve finále v tuto finanční částku, se podařilo během krátké doby nashromáždit prostřednictvím mobilní aplikace EPP-Pomáhej pohybem.
„Všem jsme za to pochopitelně vděčni a Nadaci ČEZ děkujeme, že náš projekt do aplikace zařadila a následně pak prostřednictvím grantu Oranžové hřiště i finančně podpořila. Naše mateřinka je v provozu od února 2023, Vznikla díky rekonstrukci původní základní školy. Realizace přestavby byla pro nás velmi finančně náročná, takže na zvelebení venkovního areálu a vybudování dětského hřiště nám, jako obci, už nezbyly finance. Školka přitom něco takového potřebovala jako sůl. Stávající venkovní prostor byl pro děti zcela nevyhovující. Jednalo se pouze o zelenou plochu, na níž chyběly venkovní herní prvky a další zázemí pro trávení volného času,“ uvedla během symbolického přestřižení pásky Monika Nožičková, starostka obce Jíkev. Celkové náklady na rekonstrukci bývalé školní zahrady si podle ní vyžádaly 1 012 000 korun, z toho 519 000 šlo z obecní pokladny.
Prostor zahrady je pochopitelně oplocen a mimo dobu provozu MŠ i uzamčen. „Hřiště budou sice převážně využívat děti z mateřské školy, veřejnosti, tedy všem dětem, bude ovšem zpřístupněno během akcí pro veřejnost pořádaných právě mateřinkou či obcí. Menší děti si zde budou moci hrát, ti starší pak mohou využít zahradu jako odpočinkové zázemí. Údržbu trávníku a dřevin budou mít na starost techničtí pracovníci obce. V jednom místě vznikne i pár záhonků s květinami a zeleninou, o které se budou starat za dohledu učitelek samy děti. A protože je celá plocha zakončena mírným svahem, nebudou mít, až napadne sníh, daleko ani za zimními radovánkami,“ dodala ještě starostka.
Její slova víceméně potvrdila i ředitelka mateřinky Jana Michlova: „Vzhledem ke své poloze se zaměřuje na enviromentální výchovu dětí. Vedeme je mimo jiné k lásce k přírodě, k pochopení vztahu člověk versus příroda a prostředí, ve kterém žije. Proto je pro nás velkou prioritou vzdělávání s pobytem venku, neboť to napomáhá všestrannému rozvoji dětí. Pobyt venku a v přírodě prospívá tělu, mysli, vztahům ve třídě a v neposlední řadě i celé planetě. Snažíme se totiž, aby už v útlém věku pochopily, že známe-li přírodu, chováme se k ní ohleduplněji.“
Podle Jany Michlové je důležité dát dětem příležitost k různorodému pohybu a být při tom venku, aby docházelo k rychlejším pokrokům v hrubé motorice, především v rovnováze a koordinaci pohybu. „Obzvláště v dnešní přetechnizované době, kdy dětí tráví hodně času u počítačů či na mobilních zařízeních, jim zdravý pohyb často chybí. K tomu je potřeba adekvátní a inspirující venkovní prostředí, které nám chybělo. Úprava venkovního prostoru na zkulturněnou travní plochu s novými cestami a různými herními prvky s možností pořízení i vlastní naučné mini zahrádky je proto pro nás, ale i obec velikým přínosem. Ještě přemýšlíme, že bychom v budoucnu doplnili zahradu živou stavbou z vrbového proutí, nejspíše nějakým tunelem či domečkem,“ dodala ředitelka mateřinky.
Více než osm set tisíc fanoušků dosud nasbírala sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem, kterou Nadace ČEZ poprvé představila v roce 2015. Během uplynulých deseti let pomohli pohybem 3 909 projektům po celé České republice, jimž putovalo více než 310 milionů korun. Aplikaci podpořila celá řada slavných českých sportovců, včetně takových hvězd, jako jsou Jaromír Jágr, Kateřina Neumannová, Petra Kvitová či Eva Adamczyková. Dohromady pak „EPPkaři“ za deset let zdolali 59 415 348 kilometrů, což je třeba 77 letů tam a zpět na Měsíc, a pohybem strávili 8 984 281 hodin neboli 1088 let. Jinými slovy, pokud bychom odečetli všechny nasportované hodiny, dostaneme se do roku 837, kdy Velkomoravské říši vládnul Mojmír I., slovanské kmeny usazené v Řecku u Soluně se bouřily proti nadvládě Byzantské říše a velmi blízký průlet Halleyovy komety kolem Země prý donutil tehdejšího vládce Svaté říše římské k pokání a dobrým skutkům.
„Takzvanou EPPku jsme od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. Najdete ji proto jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů, nebo vozíčkářů. Nezáleží na tom, jestli běžíte ultramaraton, nebo jdete do obchodu pro rohlíky, každý metr se počítá,“ poznamenala místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony.
