Hasiči a ČIŽP společně prověřili riziková odpadová zařízení

Kontroly probíhaly od poloviny července do konce října 2025 a reagovaly na rostoucí počet požárů odpadů i na stále náročnější zásahy s významnými ekonomickými a environmentálními dopady. V rámci akce bylo provedeno 78 součinnostních kontrol. Výsledky ukázaly, že řada provozů nadále nedodržuje základní povinnosti, které zásadně ovlivňují bezpečný provoz.
Hasiči zkontrolovali celkem 83 zařízení a nedostatky zjistili u 40 z nich. Nedostatků objevili celkem 218 a uložili za ně pokuty ve výši 684 000 Kč. „Nejčastěji chyběla dokumentace požární ochrany, hasicí přístroje a nedělaly se pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. Provozovatelé také často nedodržují odstupové vzdálenosti skládky od okolních objektů a zjistili jsme také případy, kdy na střeše takových objektů byla instalovaná fotovoltaická elektrárna (FVE), ale provozovatel ji nezahrnul do požárně bezpečnostní dokumentace objektu,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Ze strany ČIŽP byla při 28 kontrolách zjištěna porušení zákona o odpadech, která budou předmětem přestupkových řízení. „Nejčastěji šlo o překračování povolených kapacit, umisťování odpadů mimo stanovené plochy, v případě skládek o problémy s vymezením jejich aktivní plochy. Naše zjištění potvrzují, že porušování provozních řádů má přímý dopad na riziko vzniku požáru a může komplikovat následný zásah jednotek HZS,“ vysvětlil Oldřich Jarolím, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ČIŽP. V souvislosti s kontrolní akcí zatím nabylo právní moci deset rozhodnutí o pokutách v celkové výši 1 735 000 Kč. Tato suma vzhledem k tomu, že některé kontroly a řízení ještě nebyly ukončené, zřejmě vzroste.
Elektroodpad a baterie jako stále významnější riziko
Společné kontroly mimo jiné jednoznačně potvrdily to, co řada provozovatelů již dlouho řeší a s čím se musí vypořádávat, a to výrazný nárůst nebezpečných lithiových baterií a drobné elektroniky ve směsném i tříděném komunálním odpadu. Jednorázové e-cigarety, mobilní telefony, dětské hračky, malé akumulátory, drobné domácí dílenské nářadí či kuchyňská elektronika se do odpadových toků dostávají stále častěji a představují zásadní požární riziko. [ZM1.1]
„Při stlačování a přesypávání odpadu se baterie může mechanicky poškodit. Kromě toho jsou při převozu i na skládkách komunálního odpadu také mnohdy opakovaně vystavené různým povětrnostním vlivům, například vlhkosti nebo vysokým teplotám. Všechny tyto faktory zvyšují pravděpodobnost, že dojde k samovolné explozi baterie nebo ke vzniku jejího požáru, který má rychlý rozvoj a okamžitě se šíří na další materiály na skládce,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Inspektoři ČIŽP během kontrol zaznamenali například výskyt rozlámaných mobilních telefonů s bateriemi přímo na aktivních plochách skládek, což může být okamžitým iniciačním zdrojem požáru.
„Bez větší informovanosti veřejnosti a důsledného třídění nelze tato rizika účinně snížit. Je naprosto stěžejní, aby již sami spotřebitelé zodpovědně přistoupili k těmto vysloužilým výrobkům a nevyhazovali je do běžného komunálního odpadu, kde mohou následně zapříčinit vznik požáru. Zároveň vidíme, že řada provozů stále nedodržuje základní povinnosti, které mají přímý vliv na bezpečnost provozu i na práci zasahujících jednotek HZS ČR,“ doplnil Oldřich Jarolím.
Jak správně nakládat s elektroodpadem a bateriemi
Elektrospotřebiče, baterie ani drobná elektronika nepatří do běžného komunálního odpadu. Vyřazená elektrozařízení je možné bezplatně odevzdat ve vybraných sběrných dvorech nebo ve zpětném odběru v prodejnách elektro, menší spotřebiče i bez nutnosti nákupu nového výrobku. Malá elektrozařízení lze často odložit také do speciálních červených kontejnerů určených pro drobný elektroodpad. Správné nakládání s elektroodpadem nejenže snižuje riziko vzniku požárů na skládkách, ale také umožňuje opětovné využití cenných surovin. Podrobný rádce pro třídění elektroodpadu je k dispozici ZDE.
Prevence je klíčová
Společná kontrolní akce naplnila svůj preventivní účel a přinesla konkrétní poznatky, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti v rizikových odpadových provozech. Zjištění potvrdila nutnost posilování prevence, a to nejen v rámci preventivních kontrol, ale i v otázce správného třídění elektroodpadu a baterií, které tvoří stále významnější část požárních rizik. ČIŽP i HZS jsou připraveny pokračovat v součinnosti a využít výsledky akce jak pro další kontrolní činnost, tak i případně pro doporučení konkrétních legislativních úprav.
