Hoffmannová (Piráti): Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice

Gratuluji česko-dánskému filmu Pan Nikdo proti Putinovi k Oscarovi za nejlepší dokumentární film.
Film ukazuje, jak propaganda a strach mohou postupně pronikat do škol, médií i každodenního života. A také připomíná, že autoritářství nepřichází náhle – roste pomalu, když lidé mlčí a přestávají se ozývat.
Režisér Pavel Talankin ve své děkovací řeči vyzval k zastavení všech válek a upozornil, že demokracie slábne ve chvíli, kdy lidé přestanou protestovat proti násilí státu a dovolí, aby média ovládli oligarchové.
Právě proto je poselství tohoto snímku tak důležité. Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice.
Svobodu je potřeba bránit dřív, než začne mizet.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
