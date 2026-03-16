Hoffmannová (Piráti): Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice

17.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Oscarovi pro česko-dánskému dokumentárnímu filmu Pan Nikdo proti Putinovi.

Hoffmannová (Piráti): Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice
Gratuluji česko-dánskému filmu Pan Nikdo proti Putinovi k Oscarovi za nejlepší dokumentární film.

Film ukazuje, jak propaganda a strach mohou postupně pronikat do škol, médií i každodenního života. A také připomíná, že autoritářství nepřichází náhle – roste pomalu, když lidé mlčí a přestávají se ozývat.

Režisér Pavel Talankin ve své děkovací řeči vyzval k zastavení všech válek a upozornil, že demokracie slábne ve chvíli, kdy lidé přestanou protestovat proti násilí státu a dovolí, aby média ovládli oligarchové.

Právě proto je poselství tohoto snímku tak důležité. Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice.

Svobodu je potřeba bránit dřív, než začne mizet.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
EET

Já pořád nechápu jedno. Jak EET řeší problém s šedou ekonomikou, když zákazník má na výběr – buď levněji, bez faktury nebo účtenky nebo dráž s ní. A co myslíte, že si většina zákazníků zvolí? A jak tuto praxi, která je běžná, řeší EET?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Další články z rubriky

Hoffmannová (Piráti): Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice

4:29 Hoffmannová (Piráti): Demokracie není samozřejmost – ani v Evropě. A ani v České republice

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Oscarovi pro česko-dánskému dokumentárnímu filmu Pa…