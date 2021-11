AOPK ČR: Správci chráněných území celého světa oslovili společně světové lídry

reklama

„Chráněná území chrání nejen přírodní rozmanitost, ale také pomáhají omezovat dopady klimatických změn. V dnešních složitých časech se čím dál víc potvrzuje, že krajina by neměla být vnímána jen jako zdroj obživy. I proto má v tuzemských podmínkách smysl pěstovat smíšené přírodě blízké lesy, navracet do krajiny cesty, meze a mokřady, vracet přírodě napřímené potoky a řeky. Doufám, že se naše velkoplošná chráněná území rozšíří o oblast soutoku Moravy a Dyje a Krušné hory, že se podaří vyhlásit národní park Křivoklátsko. Je pro nás ctí, že se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která spravuje 24 chráněných krajinných oblastí a dvě stovky národních přírodních rezervací a památek, mohla k výzvě světových chráněných území připojit,” komentuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva světovým lídrům na klimatickém summitu v Glasgow byla připravena britskými národními parky (National Parks UK). Konstatuje, že svět je natolik propojený, že žádná organizace ani území nemůže samostatně řešit globální změny klimatu, ani vliv klimatických změn na biodiverzitu. Je potřeba postupovat společně a není už moc času. Ochrana klimatu a ochrana biodiverzity jsou dvě spojené nádoby.

Společné prohlášení jasně specifikuje roli chráněných území a závazek:

zaměřit se na spolupráci a výměnu mezinárodních zkušeností

zintenzivnit kontakty s lidmi (návštěvníky a podporovateli) a komunitami v chráněných územích a podporovat změny chování

podporovat globální trendy při zavádění přírodě blízkých řešení

inspirovat obyvatele žijící mimo chráněná území a zprostředkovávat jim zkušenosti z chráněných území

Prohlášení zatím podpořily tyto instituce:

Bureau of Land Management (USA)

Centre for National Parks and Protected Areas

EUROPARC Federation

European Ranger Federation

Great Barrier Reef Marine Park Authority

Israel Nature and Parks Authority

IUCN/WCPA

Korea National Park Service

The National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty

National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)

National Park Service (USA)

National Parks UK

Nature Conservation Agency of the Czech Republic/Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

NatureScot

New South Wales National Parks & Wildlife Service

Nigeria National Park Service

Parks and Wildlife Finland

Parks Australia

Parks Canada

Sabah Parks

Quebec-Labrador Foundation/Atlantic Center for the Environment

South African National Parks

US Bureau of Reclamation

US Fish and Wildlife Service

US Forest Service

World Urban Parks

#UniteForNature

#TogetherForOurPlanet

#OneStepGreener

Psali jsme: Agentura ochrany přírody a krajiny: Exkurze na revitalizace Říčanky a Rokytky mezi Dubčí a Běchovicemi v Praze Agentura ochrany přírody a krajiny: Jak zabezpečovat hospodářská zvířata proti vlkům Agentura ochrany přírody a krajiny: Česká cena za architekturu udělena Agentura ochrany přírody a krajiny: Zaostřeno na půdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.