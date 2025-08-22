„A co si kupujete vy?“ Zdechovský vytáhl na Konečnou cenovku. Dopadl zle

23.08.2025 6:55 | Monitoring

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se na sociálních sítích pustil do předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné kvůli náušnicím na předvolebním plakátu hnutí Stačilo!. Tvrdil, že mohou stát až stovky tisíc. Jenže místo souhlasu přišla lavina kritiky – lidé mu vyčetli pokrytectví a ubohou kampaň.

„A co si kupujete vy?“ Zdechovský vytáhl na Konečnou cenovku. Dopadl zle
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Když se na sociálních sítích objevily nové plakáty hnutí Stačilo!, většina lidí řešila slogan nebo barvy kampaně. Europoslanec Tomáš Zdechovský ale zamířil přímo na detail – náušnice, které má na fotce lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. 

Anketa

Která herečka je lepší?

2%
98%
hlasovalo: 4963 lidí

Podle lidovce jde o paradox – politička, která se stylizuje do role ochránkyně obyčejných lidí, se podle něj na plakátech ukazuje se šperkem, který si průměrný volič nemůže nikdy dovolit.

Na svém Facebooku napsal, že šlo o luxusní kousek značky Van Cleef & Arpels z kolekce Vintage Alhambra. „Náušnice Vintage Alhambra stojí v základu 150.000 Kč (5200 euro), ale mohou stát i 280.000 Kč (11.000 euro),“ upozornil Zdechovský.

„Soudružka Konečná káže o Fijalově bídě. A pak si vezme na plakáty náušnice za půlroční plat umlčované většiny,“ dodal Zdechovský ironicky.

Jeho příspěvek okamžitě spustil lavinu reakcí, která se nakonec obrátila proti němu samotnému.

Jedna z komentujících mu vzkázala, že Konečná má úplně stejné příjmy z Evropského parlamentu jako on. „Co přesně vás na tom štve? Je to od vás dost ubohé,“ napsala.

Další přispěvatelka do diskuse se přidala: „Vy neberete plat z europarlamentu? Vás někdo lustruje, co si za ty peníze kupujete? Navíc opozice vždy dělala pro vlastní občany víc, než nynější vládní sebranka. Mimochodem, co vy jste pro náš stát v europarlamentu pořádného udělal? Zatím jsem si pouze všimla, že odsouhlasíte každý nesmysl, co se snaží v EU prosadit.“

 

„Pane Zdechovský, přesně pro tyto šílené příspěvky, kterými se prezentujete, dále volit jako pravicový volič tuto šílenou koalici nebudu. Je otřesné, jak se prezentujete. To se opravdu nestydíte? A je mne jedno, jestli toto řeknete o jakémkoli politickém protivníkovi bez ohledu na stranu,“ napsal Zdechovskému rozhořčený diskutér.

Jiný uživatel se Zdechovskému rovnou vysmál: „Bože, to je jako kampaň? Dost velká bída. Kdyby vaše vláda dodržela, co měla v programu, tak se tak bát nemusíte.“

A přidali se i další: „Tohle je vaše kampaň? To je tak ubohá a nízká ji stavět na špinění a dehonestování, místo abyste se zaměřili na to, co chcete udělat v budoucnu pro lidi, pro naši zem, tak jen plivete kolem sebe a tím ukazujete, jaký jste chudák. Zkuste vést pozitivní, slušnou a korektní kampaň bez věčného napadání a upozorňování nato, co ten nebo ta. Jenže bohužel takovouhle hnusnou a nechutnou kampaň předvádí celá vláda.“

Někteří lidé pak Zdechovskému vyčetli i samotný způsob, jakým se o Kateřině Konečné vyjadřuje. Připomněli, že ji jeho kolegové opakovaně označují za „kolaborantku“ a snaží se ji umlčet. „Chcete, aby byla jen vláda Spolu a nebyla žádná opozice,“ zaznělo v dalších ostrých komentářích.

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že Zdechovský kvůli náušnicím na Konečnou zcela necharakterně zaútočil?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Referendum

Paní Schillerová, rád bych se zaptal, proč vaše hnutí odmítá referendum o vystoupení z EU a NATO? Pokud převezmece moc v této zemi znamená to, že chce tevládnou stejně jako stávající koalice ve smyslu "my víme, co je pro vás nejlepší"? Jsem přesvědče o tom, že vůle lidu zdemá být rozhodující. V post...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

