„A co si kupujete vy?“ Zdechovský vytáhl na Konečnou cenovku. Dopadl zle

Když se na sociálních sítích objevily nové plakáty hnutí Stačilo!, většina lidí řešila slogan nebo barvy kampaně. Europoslanec Tomáš Zdechovský ale zamířil přímo na detail – náušnice, které má na fotce lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Podle lidovce jde o paradox – politička, která se stylizuje do role ochránkyně obyčejných lidí, se podle něj na plakátech ukazuje se šperkem, který si průměrný volič nemůže nikdy dovolit.
Na svém Facebooku napsal, že šlo o luxusní kousek značky Van Cleef & Arpels z kolekce Vintage Alhambra. „Náušnice Vintage Alhambra stojí v základu 150.000 Kč (5200 euro), ale mohou stát i 280.000 Kč (11.000 euro),“ upozornil Zdechovský.
„Soudružka Konečná káže o Fijalově bídě. A pak si vezme na plakáty náušnice za půlroční plat umlčované většiny,“ dodal Zdechovský ironicky.
Jeho příspěvek okamžitě spustil lavinu reakcí, která se nakonec obrátila proti němu samotnému.
Jedna z komentujících mu vzkázala, že Konečná má úplně stejné příjmy z Evropského parlamentu jako on. „Co přesně vás na tom štve? Je to od vás dost ubohé,“ napsala.
Další přispěvatelka do diskuse se přidala: „Vy neberete plat z europarlamentu? Vás někdo lustruje, co si za ty peníze kupujete? Navíc opozice vždy dělala pro vlastní občany víc, než nynější vládní sebranka. Mimochodem, co vy jste pro náš stát v europarlamentu pořádného udělal? Zatím jsem si pouze všimla, že odsouhlasíte každý nesmysl, co se snaží v EU prosadit.“
„Pane Zdechovský, přesně pro tyto šílené příspěvky, kterými se prezentujete, dále volit jako pravicový volič tuto šílenou koalici nebudu. Je otřesné, jak se prezentujete. To se opravdu nestydíte? A je mne jedno, jestli toto řeknete o jakémkoli politickém protivníkovi bez ohledu na stranu,“ napsal Zdechovskému rozhořčený diskutér.
Jiný uživatel se Zdechovskému rovnou vysmál: „Bože, to je jako kampaň? Dost velká bída. Kdyby vaše vláda dodržela, co měla v programu, tak se tak bát nemusíte.“
A přidali se i další: „Tohle je vaše kampaň? To je tak ubohá a nízká ji stavět na špinění a dehonestování, místo abyste se zaměřili na to, co chcete udělat v budoucnu pro lidi, pro naši zem, tak jen plivete kolem sebe a tím ukazujete, jaký jste chudák. Zkuste vést pozitivní, slušnou a korektní kampaň bez věčného napadání a upozorňování nato, co ten nebo ta. Jenže bohužel takovouhle hnusnou a nechutnou kampaň předvádí celá vláda.“
Někteří lidé pak Zdechovskému vyčetli i samotný způsob, jakým se o Kateřině Konečné vyjadřuje. Připomněli, že ji jeho kolegové opakovaně označují za „kolaborantku“ a snaží se ji umlčet. „Chcete, aby byla jen vláda Spolu a nebyla žádná opozice,“ zaznělo v dalších ostrých komentářích.
autor: Natálie Brožovská