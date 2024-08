APAS: Nucený odchod protidrogového koordinátora Vobořila se jeví jako problematický, navzdory slibům se vláda nemá k navýšení prostředků na prevenci

Doteď ale nedošlo k závazné dohodě, přitom projednávání rozpočtu na příští rok se už na vládní úrovni intenzivně řeší. Asociace proto apeluje na koalici, aby svá slova dodržela. Bez toho nebude možné reagovat na rostoucí problém digitálních závislostí a zhoršujícího se duševní stavu dětí a mladistvých, včasně reagovat posílením substituční léčby na hrozbu nástupu fentanylu, řešit rozšířené domácí násilí, kde je takřka vždy přítomen alkohol a obecně nebude možné splnit takřka nic z toho, co si vláda loni vytyčila v Akčním plánu v dané oblasti.

Oblast adiktologických (protidrogových) služeb spadá přímo pod premiéra Petra Fialu, finance má na starosti jeho stranický kolega Zbyněk Stanjura. Primární zodpovědnost za budoucí podobu péče o závislé a jejich okolí je tak na bedrech hlavní vládní strany ODS.

Materiál, který koalice opakovaně projednává, hovoří o navýšení prostředků na prevenci na zhruna miliardu. Z “daní z neřesti” se přitom každoročně vybere kolem 80 miliard.

„Koalice si loni před prázdninami jednomyslně schválila ambiciózní cíle, kterých chce dosáhnout v této oblasti a automaticky jsme počítali s tím, že se schválením cílů přijde ruku v ruce i potřebná finanční alokace. To se ale k našemu údivu nestalo nejen v loňském roce, ale zatím nemáme zprávy ani o tom, že by to bylo schváleno na rok příští, jak bylo přitom opakovaně přislíbeno. Momentálně to vypadá tak, že jedna strana se vymlouvá na druhou, přitom budoucnost péče o nemocné je společná zodpovědnost celé vlády,” říká Helena Gherasim, předsedkyně rady Asociace a dodává: „Ukazuje se, že odchod Jindřicha Vobořila se začíná negativně projevovat okamžitě a že dohody, které byly garantovány ním, už neplatí. Domníváme se, že je na vážné zamyšlení vlády, a to klidně už na dnešním jednání, jestli Vobořilův odchod je opravdu krok správným směrem z hlediska zodpovědného přístupu k této oblasti. Každopádně pokud současně Vobořil odjede a vláda rezignuje na svoje sliby a cíle v této oblasti a fungování služeb do příštích let nezajistí, bude to zoufalý výsledek pětikoalice, který bude mít nežádoucí dopady na veřejné zdraví i bezpečnost.”

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 6% Nechci 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11019 lidí

Jiří Richter, místopředseda Asociace a ředitel SANANIMu uvádí: „Stát vybírá na “daních z neřesti” vysoké desítky miliard. Do služeb jde přes hlavní rozpočet Úřadu vlády však jen něco kolem 300 milionů, ani ne jedna dvousetina toho, co se vybere. A jen loni se v rámci konsolidačního balíčku navýšil výběr těchto daní o cca 7 mld., v přípravě je zdanění psychomodulačních látek atd. Převis výběru daní nad tím, co se investuje do prevence, je obří. Jsme přesvědčeni, že je morálně neobhajitelné, aby stát řešil u závislostí pouze příjmovou stránku a nedíval se na tu výdajovou, která je daleko vyšší. Snížit se může pouze tím, že půjde dostatek financí do prevence, o čemž s vládou dlouhodobě jednáme, bohužel nemáme doteď jasnou odpověď.”

Matěj Hollan, ředitel Asociace zakončuje: „Zodpovědnost za to, jestli bude v České republice dostupná léčba závislosti na alkoholu - přičemž dnes jsou čekací doby mnoho měsíců a tedy zcela neefektivní - jestli bude dostatek péče pro mladistvé potýkající se digitálními závislostmi a velkými dopady na duševní zdraví, jestli se bude dařit snižovat negativní dopady kouření či předcházet nástupu fentanylu nebo reagovat na nárůst HIV, má pouze vláda, která si buď tyto služby objedná nebo neobjedná. Je to čistě na nich, přičemž ví, že prostředky investované do prevence a včasné léčby jsou mnohonásobně menší než následná sanace škod – domácí násilí, kriminalita, léčba HIV, žloutenek, chorob způsobených alkoholem či tabákem. Stejně jako jestli zde bude péče o děti a mladistvé, kteří se potýkají s rostoucími duševními problémy, kdy příčinou je velmi často rizikové a závislostní chování na sociálních sítích. Agenda patří přímo pod premiéra Fialu, tento apel na dotažení předchozích slibů proto adresujeme zejména jemu a věříme, že se to co nejdříve dotáhne.”

Asociace doplňuje, že mimo dříve slíbeného navýšení prostředků na prevenci a léčbu leží na Úřadě vládě už delší dobu připravený zákon o Agentuře pro financování a koordinaci v oblasti závislostí, který jako jediný může sektor služeb a vůbec celou agendu stabilizovat. Tento zákon vláda doposud také dluží.

APAS (Asociace poskytovatelů adiktologických služeb - více ZDE) je jedinou střešní organizací sdružující adiktologické služby v České republice. Založena byla v roce 1995 a má za sebou téměř 30 let zkušeností. V současnosti sdružuje 35 organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí. Svoje aktivity rozvíjí také prostřednictvím šesti odborných sekcí, které sdružují odborníky v oboru prevence a léčby závislostí. Mezi hlavní úkoly asociace patří nyní prosazení požadavku JEDNA DVACETINA NA PREVENCI, jejímž cílem je zajistit dostatečné průběžné financování adiktologických služeb, především v návaznosti na opatření tzv. konsolidačního balíčku, který přijala Vláda ČR ve druhé půli roku 2023. Mezi další aktivity patří například realizace projektu s názvem Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a jejich následná kontinuita pro propuštění, financovaný z Norských fondů.

Psali jsme: APAS: V Česku chybí finance na řešení závislostí, navrhujeme posílit financování prevence na miliardu Ráj feťáků, dealerů a mafie. Toto zde Fialova vláda chce? Okamura si to myslí čím dál více Piráti: Kratom už nebude přístupný dětem, posílí i ochrana spotřebitelů Více prevence, méně represe. Vobořil se vrací koordinovat boj s drogami