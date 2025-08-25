Trikolora: Naše vojáky nechme doma!

Nenechme se zatáhnout do války a naše vojáky nechme doma! Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo se svými vojáky podílet na dohledu nad dodržováním budoucího míru na Ukrajině.
SPD a spojenci nesouhlasíme. Odmítáme, aby naše země byla jakkoli zatahována do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a do jejich komplikovaných vztahů. Podporujeme mírové řešení, ale v případě porušení příměří či míru jednou či oběma stranami by naše země přítomností našich vojáků byla vtažena do války. To nechceme! Čeští vojáci mají primárně chránit naše území a nemají být expediční jednotkou pro zahraniční mise.
„Bude-li nakonec dohodnuto, že nějaké mírové jednotky na Ukrajině rozmístěny budou, pak si myslím, že Česká republika by měla a mohla být jejich součástí, protože jsme nakonec aktivním hráčem v mírovém procesu a podporujeme Ukrajinu od samotného začátku. Bylo by nelogické, kdybychom se neúčastnili i té fáze po dosažení dohody,“ nechal se slyšet prezident.
Prezident také uvedl, že na úrovni NATO již vznikají předběžné návrhy, jak by mohlo angažmá členských zemí v oblasti vypadat. „Včera jsem zaznamenal vyjádření ministryně obrany, že by příspěvek České republiky mohl být podobný tomu, co jsme dělali v bývalé Jugoslávii. Záleží to skutečně na tom, jaká bude podoba té dohody,“ doplnil. Informovala o tom tn.nova.
