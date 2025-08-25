Pivo Fialy a Rakušana proti Babišovi: Karneval mrtvol, říká Holec

Když se hádali Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, bylo v tom podle Petra Holce aspoň něco věcného. Dnešní předseda ODS už žádného programu schopen není, a o to více se věnuje strašení. Stal se jakýmsi zlým džinem české politiky, která se z jeho negace bude ještě dlouho vzpamatovávat.
Naposledy to podle komentátora bylo vidět, když si už i pivo se svým koaličním partnerem Rakušanem domlouvá „proti Babišovi“. „Je to akt čirého zoufalství, což k Fialovi nejlíp sedí. Nejméně důvěryhodný politik v zemi, jehož vládě skoro nikdo nevěří, jde lidi strašit nejdůvěryhodnějším politikem v zemi. Karneval mrtvol, říká se tomu někdy,“ obává se.
Z pohledu občana je totiž realita taková, že nejděsivější dvojkou v politice jsou právě Fiala s Rakušanem, jak už dlouho ukazují všechny průzkumy.
Zdá se k nevíře, že před čtyřmi lety tento člověk sliboval na billboardech, že dá Česko dohromady. Ve skutečnosti se bude dávat dohromady po Fialovi, a patrně hodně dlouho.
Letos už je zoufalství a prázdnota vidět i na billboardech, kterých vylepilo SPOLU či jeho fanoušci dva druhy. Ty negativní jsou s Babišem a píše se tam něco o estébácích, ty pozitivní jsou s Fialou a heslem „Prosperita a svoboda“.
„Je to samozřejmě další ironie, protože Fiala je premiérem neprosperity a nesvobody,“ píše Holec. Prosperita podle brněnského politologa znamenala historické zchudnutí, inflaci a zadlužení. Taky zvýšení daní, které slibovali, že nebude. Premiér prosperity se sám chlubil, že za jeho vlády je tak dobře, že rekordní počet lidí musí pobírat státní příspěvek na bydlení.
„A pokud jde o nesvobodu, ještě jsme od pádu totality neměli premiéra, který by svou vlastní vládu samozvaně a navzdory zákonu prohlásil za jedinou ‚demokratickou‘ a veškerou opozici za nedemokratickou,“ pokračuje Holec na své blogové platformě.
Premiér svobody vešel do dějin výrokem o „právu veřejnosti na korigované informace“, které Holcovi připomnělo závazky ze sjezdových dokumentů KSČ. Kromě toho vytvořil funkci vládního propagandisty a jmenoval do něj Otakara Foltýna, šílence jak vystřiženého ze seriálu HBO Režim.
Ten se odehrává kdesi na Balkáně a profesor Fiala sem zkrátka politický Balkán přinesl, bohužel bez jeho šmrncu.
„Čím dřív proto zmizí na politický hřbitov, tím líp pro Česko,“ uzavírá. Jeho temný mrak ale nad Českem bude ještě dlouho.
autor: Jakub Vosáhlo