APSS: Výva k zákazu tří- a vícelůžkových pokojů v pobytových sociálních službách

Jedná se o zcela zásadní systémovou změnu, která by odpovídala moderním představám o soukromí, důstojnosti a individualizované péči. Počet tří- a vícelůžkových pokojů navíc v čase klesá.
„APSS ČR navrhuje, aby MPSV předložilo novelu zákona o sociálních službách, ve které by od 1. ledna 2031 byly zakázány tří- a vícelůžkové pokoje. Během přechodného období v letech 2026-2030 by byla poskytovatelům nabídnuta metodická a projektová podpora,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
APSS ČR dále navrhuje, aby MPSV vytvořilo specializovaný dotační titul na rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit, aby přechod na vyšší standard neohrozil dostupnost služeb ani jejich finanční stabilitu.
Jde o zákaz tří- a vícelůžkových pokojů od roku 2031 v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením i v dalších pobytových službách. Od roku 2031 by měly být povoleny pouze pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové.
„Počet tří- a vícelůžkových pokojů klesl z 4822 pokojů v roce 2014 na 3318 pokojů v roce 2024, což představuje pokles o 31 %. Nejvýraznější úbytek nastal u domovů pro osoby se zdravotním postižením, kde se počet tří- a vícelůžkových pokojů snížil o 1110, tedy o 64 %,“ doplňuje Jiří Horecký.
Moderní sociální služby stojí na principech aktivního života, podpoře autonomie, partnerského přístupu a individualizované péče. To však lze naplno naplňovat pouze v prostředí, které poskytuje klientům dostatek soukromí a bezpečí. Vícemístné pokoje mohou vést k neklidu, narušování spánku, vyšší míře konfliktů, pocitu ztráty soukromí, nižší motivaci k aktivitě, a dokonce mohou přispívat ke zhoršení psychického stavu klientů.
Tato změna je nezbytným krokem ke zvýšení kvality života lidí, kteří využívají sociální služby, a zároveň impulzem k modernizaci celého sektoru. Nejde pouze o technický či stavební požadavek – jde o projev úcty k lidem, kteří často celý život pracovali pro společnost a nyní si zaslouží bezpečné, důstojné a moderní prostředí.
