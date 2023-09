Aero si s novým proudovým letounem L-39NG létá pro ceny

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Je samozřejmě pravda, že to, co děláte s vašimi penězi je jen vaše věc. Nepřijde vám ale smutné, že tu řada lidí, ale i třeba zvířat trpí, a že ti by se měli podporovat spíš než strany, které dostávají nemalé finance už z našich daní? Nebylo by užitečnějšíí cílit peníze potřebným?

