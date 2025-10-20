Agentura Moody’s potvrdila hodnocení Letiště Praha na úrovni Aa3 se stabilním výhledem

Letiště Praha si díky odpovědné finanční politice a solidním výsledkům udržuje hodnocení na úrovni Aa3 se stabilním výhledem. Tento rating odráží nejen nízkou úroveň zadlužení a silný provozní zisk, ale i pozitivní vývoj v oblasti cestovního ruchu a pokračující růst počtu cestujících.
„Jsem rád, že se společnosti dlouhodobě daří naplňovat straegické cíle a zároveň si udržovat velmi silnou finanční pozici. Potvrzení ratingu na úrovni Aa3 a zlepšení BCA ukazují, že jsme na správné cestě a máme důvěru nejen našich partnerů, ale i renomovaných mezinárodních institucí,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
„Tento pozitivní rating je potvrzením naší dlouhodobé finanční stability a odpovědného přístupu k hospodaření. Těší nás, že agentura Moody’s oceňuje naši schopnost efektivně realizovat klíčové investiční projekty. I přes rozsáhlé investice v následujících letech máme pevné základy, které nám umožní tyto projekty realizovat bez ohrožení naší finanční stability,“ říká Marek Mastník, člen představenstva Letiště Praha zodpovědný za oblast financí.
Velkým úspěchem Letiště Praha je zlepšení hlavní komponenty úvěrového ratingu, tzv. BCA (Baseline Credit Assessment) a to z úrovně a1 na úroveň aa3. Toto hodnocení, které patří mezi nejlepší mezi hodnocenými letišti, umožňuje Letišti Praha udržet takto vysoký rating i v případě, kdy by došlo ke snížení ratingu České republiky jakožto vlastníka Letiště Praha.
Hodnocení Aa3 pozitivně odráží postavení Letiště Praha a.s., jako vlastníka jediného letiště obsluhujícího město Prahu a hlavní mezinárodní vstupní brány do České republiky, jeho konkurenceschopné letecké poplatky v rámci vyváženého regulatorního uspořádání a v neposlední řadě jeho velmi silný finanční profil, který mu umožňuje flexibilně reagovat při realizaci jeho dlouhodobého investičního plánu.
