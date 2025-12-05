Malý (Trikolora): Zuzana Majerová veřejně lhala, proto jsem se připojil k TO

Vysvětlení je pod každou odpovědí. Politik nemusí říkat vše, ale neměl by lhát, protože lež lze prokázat.
Dlouhodobě jsem patřil k interním, tedy neveřejným kritikům toho, jak Zuzana Majerová stranu vedla. Tedy, spíše nevedla. Byl jsem kritický k bujarému klientelismu, neplnění programu a 3. pilířů, k „nešťastným“ mediálním projevům, hrubkám v angličtině paní předsedkyně na jejím FCB, k jejímu napadání Tomia Okamury i Andreje Babiše v minulosti.
Tím jsem se stal jako pár dalších černou ovcí strany. Do voleb jsem se ale zdržel až na drobné nezávadné a obecné poznámky mediálních projevů. Nechtěl jsem před volbami poškodit již tolik neschopností vedení poškozenou Trikoloru. Po podání trestního oznámení místopředsedy strany Petra Levíčka a stížnostech několika bývalých členů strany vyšlo v mediích několik článků na téma finance Trikolory.
Paní Majerová na články reagovala na svém FCB, bohužel ale z valné většiny nepravdivě. Tím přetekla má míra tolerance, a proto jsem kontaktoval státní zastupitelství s tím, že chci TO podané Petrem Levíčkem doplnit. K věci jsem podal na PČR dne 22.10.2025 vysvětlení tak, aby bylo podáno až po volbách a nemohlo nijak poškodit stranu v předvolebním klání. Navíc vysvětlení bylo podáno neveřejně, tedy nikdo, ani veřejnost ani novináři o něm nic nevěděli.
Toto je reakce Zuzany Majerové na jejím FCB z 2. července 2025 na články v médiích. Pro ty, co nepoužívají FB doslovný přepis, pod který jsem uvedl kurzivou mé komentáře:
„UŽ JE TO TADY! Ten údajný "narozeninový dárek = TO" od bývalých členů, kteří rok vyhrožovali, že Trikoloru a mě zničí, pokud jim nepředám stranu! A ejhle, už mají přihlášky u konkurence. Kdo a kolik jim za ty LŽI dal je pro mě nepodstatné. Špinit a lhát je zjevně to jediné, co umí. Koneckonců přečtěte si sami…
Moje odpovědi na otázky redaktorky iDNES Kateřiny Vaníčkové…
Jak vnímáte, že bylo podáno trestní oznámení ohledně možné tunelování Trikolory? Je obvinění pravdivé či jak se k němu stavíte?
- Je to čirý nesmysl, osobní msta několika zneuznaných jedinců, jejímž jediným účelem je poškodit Trikoloru a mě osobně před nadcházejícími volbami. Navíc, o žádném TO jsme nebyli vyrozuměni, vycházím pouze z toho, co udavači honem honem utíkali napovídat do médií.
- Nejde o osobní mstu. TO podal jediný člověk a rozhodně ne zneuznaný, protože do doby, než mu bylo pozastaveno členství, byl místopředsedou strany. Vysvětlení, zač strana utrácí požaduje vícero členů již tři roky marně. Proto zhruba před rokem tito členové začali požadovat provedení kontroly kontrolní komisí. Opět marně, komise se od sněmu ani jednou nesešla. Obrátili se tedy na rozhodčí komisi, která doporučila, aby kontrolní komise konala, ta však provedení kontroly odmítla. Členové vyčerpali veškeré dostupné stranické postupy, ale bez výsledku. Odmítání kontroly jen posílilo podezření, že s hospodařením strany je něco v nepořádku. Proto bylo podáno trestní oznámení.
V TO jste označována za jednoho z možných viníků - kdo si vyplácel ze stranické kasy odměny?
- Pokud Trikolora komukoli vyplácela nějaké peníze, vždy to bylo za práci, se souhlasem celého předsednictva a v souladu se schváleným rozpočtem. To se týká i mě osobně.
- Není to pravda. Předsedkyně tvrdí, že její mzda a mzdy dalších byly odsouhlaseny na předsednictvu 21.4.2022 a že pro ně hlasoval i místopředseda Levíček. Opět to není pravda – viz zápis předsednictva ze dne 21.4.2022. Ze zápisu je patrno, že se o ničem takové nejednalo a nejednalo se na něm ani na žádném z dalších jednání předsednictva. Mzdy zaměstnancům lze ze zákona vyplácet pouze z mzdového účtu. Na něj bylo převáděno většinou 30 tisíc. Pokud se předsednictvo na něčem dohodne a není to v zápise, pak je dohoda neplatná. To znamená, že veškeré vyplácené prostředky byly vypláceny neoprávněně.
Podle TO jste si Vy a několik členů vyplácela odměny. Proč jste si vyplácela peníze ze stranického účtu?
- Stejná odpověď jako na minulou otázku.
- Stejná reakce – viz výše.
V TO se mimo jiné také upozorňuje, že strana nemá finance ani na kancelář, apod… Jak chcete například financovat kampaň do sněmovních voleb?
- Do voleb jdeme jako součást vlasteneckého spojenectví SPD + Trikolora + PRO + Svobodní, respektive na kandidátce SPD. Většinu volebních nákladů nese SPD. Část hradíme z vlastních zdrojů. Kancelář máme, naprostá většina komunikace grémia i předsednictva ale v dnešní době stejně probíhá on-line.
- Není to pravda, fyzickou kancelář strana nemá, má dnes snad jen virtuální sídlo a nějaký sklad, takže se členové nemají kde fyzicky setkat. Ředitel Gebauer přešel k SPD, strana je bez ředitele kanceláře. Není pravdou, že částečně hradíme volební kampaň. Tu lze hradit pouze z volebního účtu a v letošním roce na něj nebyla převedena ani koruna – viz dokument „volební účet“.
Podle informací z TO za poslední 3 roky odešlo ze stranického transparentního účtu cca 15 milionů korun. Asi 8 milionů však odešlo na provozní účet, kam máte přístup pouze Vy, volební manažer a ředitel kanceláře. Jak bylo s penězi poté naloženo? Za co byly utraceny?
Za úplně stejné věci jako je utrácí kterákoli jiná politická strana. O peníze za volby 2021 jsme se podělili se Svobodnými, Soukromníky a Manifestem (celkem 4,8 mil. Kč), doplatili jsme provizi marketingové agentuře (1,7 mil. Kč) a zbytek šel na běžný provoz: volební kampaně, kancelář, odměny za práci, telekomunikace, organizaci sněmů, dopravu, reklamu, provoz krajských organizací, právní zastoupení atd., vše dle republikovým sněmem a předsednictvem schváleného rozpočtu. Ze všeho výše uvedeného plyne, že roční rozpočty strany byly ve výši cca 3 mil. Kč, tj. cca 250 tis. Kč měsíčně.
Pokud by údaje z onoho článku o TO byly správné, jako že nejsou, a uváděnou částku 1,98 milionu Kč (ve skutečnosti byla nižší) za „platy“ ve volebním roce 2024 vydělíme čtyřmi, tedy počtem v TO uváděných zaměstnanců, a pak dvanácti, tedy počtem měsíců v roce, vyjde, že průměrný plat těchto lidí byl něco málo přes 40 tisíc, což na pražské poměry věru není mnoho. Nota bene za ten obrovský volební zápřah.
- Není to pravda. Od roku 2022 volby hradí většinově koaliční partner SPD. Opět – na volební účet nebylo nic stran volební kampaně převedeno s výjimkou voleb do Senátu, viz. soubor „volební účet“. Žádné odměny nebyly ze mzdového účtu vypláceny, pokud byly nějaké odměny vyplaceny, musely být tedy hrazeny jinak, ne jako mzda, čímž mohlo dojít k ošizení státu na odvodech.
- Není pravda, že byly hrazeny sněmy, tak, jak popisuje Majerová. Před každým sněmem se vybíralo do delegátů „vstupné“ na úhradu sněmu.
- Ze zápisů předsednictva je zřejmé, že se pravděpodobně nikdy neschvalovaly úhrady právních služeb.
- Není pravda že byly financovány kraje či jejich provoz. Ty dostaly za rok pouhých 140 tisíc.
- Paní Majerová uvádí, že: "O peníze za volby 2021 jsme se podělili se Svobodnými, Soukromníky a Manifestem (celkem 4,8 mil. Kč), doplatili jsme provizi marketingové agentuře (1,7 mil. Kč) a zbytek šel na běžný provoz". Tedy celkem 6,6 milionu. A co říká výroční zpráva za rok 2021, podepsaná Zuzanou Majerovou? Říká toto, sedněte si raději: Výnosy celkem 47 510 000,- Kč., naklady celkem: 38 794 000,- , ostatní služby (?) 29 976 000,- Kč, nákupy a nakupované služby 33 242 000,-. Takže dle prohlášení předsedkyně po odpočtu 6,6 milionu Trikolora utratila podle Majerové 31,994 mil./rok, tedy 2,666 mil./měs. na provoz strany? Pokud ale těch 6,6 mil. odešlo až v roce 2022, strana v roce 2021 utratila dokonce 38 794 000,- ? Rozumím tomu správně? Divíte se, že bylo podáno TO? Opakuji: vycházím pouze z výroční zprávy podepsané Majerovou a její odpovědi novinářům. Ale toto období pochopitelně kontrolní komise najmenovaná vedením ignorovala. Zdroj: výroční zpráva 2021 podepsaná Zuzanou Majerovou.
Poznámka pod čarou: Přehled promlčecích lhůt podle výše škody
Škoda nikoli nepatrná (do 5 tisíc Kč): 3 roky
Škoda větší (50 tisíc až 500 tisíc Kč): 10 let
Škoda značného rozsahu (0,5 milionu až 5 milionů Kč): 10 let
Škoda velkého rozsahu (nad 5 milionů Kč): 15 let
Dodatek: nevydání Sněmovnou platí pouze po dobu výkonu mandátu.
Kdo ve straně schvaluje komu a jaká odměna bude vyplacena?
- Předsednictvo, což je necelá dvacítka lidí, konkrétně předsedkyně, místopředsedové a předsedové krajských organizací.
- Není to pravda, což je doložitelné ze zápisů jednání předsednictva, kde žádné schvalování není uvedeno.
Podle TO členové upozorňují, že financování a výdaje nejsou ve straně transparentní. Proč nefunguje v rámci strany kontrolní mechanismus?
Trikolora má své finance v naprostém pořádku. Procházejí standardními vnitřními i vnějším kontrolními mechanismy včetně povinného auditu a kontroly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
Nad rámec vašich otázek připojuji ještě materiál, kterým volební manažer Trikolory, co se týká nakládání s financemi asi osoba nejpovolanější, na členském fóru strany reagoval na obdobné útoky od stejného okruhu osob obsažené v článku z 28. 3. 2025 na Seznamu Zprávách.
- Není to pravda. Kontrolní komise se od sněmu nesešla a žádnou kontrolu neprovedla. Audit nezkoumá důvod a oprávněnost výdajů či to, zda jsou vynakládány v souladu s péčí řádného hospodáře.
Článek Seznam zprávy a jak to bylo doopravdy.
Kam odtekly miliony získané za volby do PS v roce 2021? Předsedkyně údajně odmítá upřesnit, na co je použila.
- Nikam neodtekly a neodmítá. Část peněz byla dle smluv vyplacena našim tehdejším volebním partnerům a agentuře, která dělala kampaň. Další byly dle sněmem a předsednictvem schválených rozpočtů použity na provoz strany, kanceláře a krajských organizací a dále na volební kampaně – komunální a senátní v roce 2022 a EP, krajské a senátní v roce 2024.
- Není to pravda, toto tvrzení je úmyslná lež! Jednak je to patrno z volebního účtu, kdy od roku 2022 nebyla na komunální, krajské ani evropské volby převedena prakticky ani koruna! Většinu hradilo SPD! Trikolora hradila pouze volby do Senátu, kde kandidovala sama za sebe.
O tom, na co byly peníze použity, byli všichni členové informováni na členském fóru strany. A to v zájmu vyvrácení veškerých pohybností a nepodložených nařčení, dokonce nad rámec toho, co nám ukládají naše stanovy, zákon a běžná praxe v politických stranách.
Ani náznakem tedy není pravda, že otázka, kam směřují stranické peníze, zůstává členům strany i předsednictva nezodpovězená.
- Není to pravda, nic takového nebylo členům sděleno, nebylo to sděleno dokonce ani předsedům krajů.
- Naopak, Petr Štěpánek na interním fóru sdělil, že jim do financí nic není.
Za poslední tři roky předsedkyně strany Zuzana Majerová přesunula na provozní účet několik milionů.
- Nepřesunula je předsedkyně, ale k tomu pověření pracovníci kanceláře strany. Převádění peněz z dárcovského na provozní účet je zcela běžnou, a hlavně nutnou praxí ve všech politických stranách.
- - není to tak zcela pravda, nikdo nemůže převést finance z účtu na účet bez předchozího souhlasu Zuzany Majerové nebo Petra Štěpánka.
Jaké účty musí strana vést?
Zákon stranám a hnutím ukládá povinnost vést samostatné účty pro čtyři typy příjmů či výdajů:
- tzv. zvláštní účet pro přijímání příspěvků ze státního rozpočtu a peněžních darů,
- volební účet pro úhradu výdajů volební kampaně ve volbách do Senátu, Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev nebo v prezidentských volbách,
- účet pro plnění z pracovněprávních vztahů,
- tzv. provozní účet pro všechny další výdaje. – ano, ale nikoli mzdové, jinde ale předsedkyně uvádí, že z tohoto účtu šly peníze na mzdy a odměny.
Kontrolní komise údajně nepracovala?
- Absolutní nesmysl. Kontrolní komise pracovala přesně v rozsahu, který jí ukládají stanovy a statut komise schválený předsednictvem strany. Komise vždy v řádném termínu zkontrolovala účetní závěrky a zprávy z volebních kampaní, které předtím procházejí povinným nezávislým auditem a jsou zveřejňovány na webových stránkách strany a úřadu pro dohled nad volbami.
- - není to pravda, což potvrzuje i členka kontrolní komise paní Kubizňáková. Komise se od sněmu nesešla ani jednou a nikdy jí nebylo účetnictví předloženo ke kontrole. Navíc kontrola účetní uzávěrky či audit nejsou kontrolou oprávněnosti výdajů. Nikdy nebyly kontrolní komisi ke kontrole předloženy faktury a oprávněnost výdajů a také zda proti nim došlo k plnění.
Tolik úvodem k tomu, že jsem se na základě lží paní Majerové a brutálním výdajům v roce 2021-2022 rozhodl připojit k trestnímu oznámení ve věci nakládání s finančními prostředky strany Trikolora. Více uvedu v příštím článku ještě tento týden včetně dalších důkazů.
Za to, že jsem na tyto věci poukázali, a poté co jsme vyčerpali bez odezvy vedení všechny vnitrostranické procesy, byl ze strany vyloučen místopředseda strany Petr Levíček a má být vyloučen předseda KO Praha Judr Václav Musílek a místopředsedka MO Praha 8 Michal Malý. Obrázek si laskavě čtenář udělá sám bez nápovědy.
Doplněno 5.12. v 8,07h: Přes shora uvedené si pan Štěpánek dnes v PL poplakal, že media nenapsala o kontrole účetnictví straně věrnými kontrolory a účetními lajky, která probějla pouze za rok 2024. O tom ale více příště.
Věřím, že policie odvede nestrannou a poctivou práci a provede řádnou kontrolu nakládání s finančními prostředky od roku 2021.
