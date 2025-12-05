Kuba: Tohle je ještě poslední věc, kterou bych chtěl udělat za ODS

Už sice nejsem členem a myslel jsem, že to nebudu muset dělat, protože to přirozeně udělá někdo z vedení. Jenže nikdo z vedení ODS na to asi nemá čas nebo co, tak si to dovolím napsat za ně.
Chci za ODS poděkovat Janu Zahradníkovi, prvnímu hejtmanovi našeho kraje a zakládajícímu členovi ODS. Člověku, který pro ni nejen na jihu Čech udělal za ty roky obrovský kus práce, vždycky ji skvěle a poctivě reprezentoval, byl jedním z jejich symbolů od úplného začátku. HONZO DÍKY!
Když jsme se v pondělí sešli a řešili jsme jak budeme pokračovat, tak Honza stejně jako naprostá většina našich krajských zastupitelů řekl, že chce ukončit členství a pokračovat s námi v novém hnutí. Ale protože probíhají teď sněmy a on je jako většina z nás dlouholetým členem, tak chtěl ještě svoje rozhodnutí oznámit kolegům z oblasti, a pak poslat rezignaci na členství. Stejně tak chtěli postupovat všichni, protože chtěli v klidu a korektně předat informace o svém rozhodnutí ve svých sdruženích a domluvit se na předání agendy atd.
Pak ale zasedlo předsednictvo ODS a usneslo se, že všem, kteří deklarovali, že plánují pokračovat v novém hnutí, členství automaticky zaniká. Takže všichni okamžitě večer dostali mail, že už členy nejsou. Takový mail dostal i Honza. Jasně, určitě na to má předsednictvo právo a určitě je to podle stanov „správně“ . Ale že zrovna u Honzy Zahradníka nikdo ani nezvedne telefon a považuje to za vyřízené automaticky vygenerovaným mailem, je lidsky trochu smutný. Chápu, že jsou chvíle, kdy je člověk uraženej, ale některý věci by se protě měly dodržovat.
No nic. Na našem přístupu se nic nemění a rozhodně nebudeme ty, kteří zůstali v ODS, ani vylučovat z klubu ani odvolávat z nějakých funkci a budeme dál normálně pracovat pro jižní Čechy.
autor: PV