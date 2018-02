Anketa Zlatý volant již zná finalisty všech kategorií

K 31. lednu skončilo hlasování odborné poroty složené převážně z oborových novinářů do ankety Zlatý volant. Pořádající agentura Pozitif se rozhodla zveřejnit v každé ze sedmi kategorií tři finalisty.

Vítězové jednotlivých kategorií budou slavnostně vyhlášeni na galavečeru Zlatého volantu, který se uskuteční 22. února v prostorách PVA Expo v pražských Letňanech. Pět z vítězů si odnese sošku Zlatého volantu, vítěz motocyklové kategorie obdrží sošku Zlatých řídítek a nejlepší závodnice mezi ženami si odnese speciální cenu Elišky Junkové.

Finalisté (řazeni abecedně):

Rally a maratony:

Jan Kopecký, Václav Pech, Martin Prokop

Okruhy:

Petr Fulín, Josef Král, Adam Lacko

Závody do vrchu:

David Komárek, Tomáš Vavřinec, Lukáš Vojáček

Autokros a rallyecross:

Roman Častoral, Aleš Fučík, Petr Nikodém

Motokáry:

Patrik Hájek, Dušan Kouřil, Adam Kout

Zlatá řídítka:

Karel Abraham, Václav Milík, Libor Podmol

Cena Elišky Junkové:

Veronika Cichá, Barbora Holická, Gabriela Sajlerová

Vítězové ankety Zlatý volant 2016

V kategorii Rally a maratony byli mezi finalisty vybráni Martin Prokop, Jan Kopecký a Václav Pech. Martin Prokop vybojoval v roce 2017 čtvrté místo v MS v kategorii WRC Trophy, 7. místo v SP v cross-country a 11. místo v Rallye Dakar v kategorii automobilů. Jan Kopecký skončil celkově čtvrtý v MS v kategorii WRC2, devátý v ME, a šestý ve FIA Central Rally Trophy. Získal také první místo na mistrovství ČR. Václav Pech zajel 5. místo v CEZ v kategorii R5, a 2. místo v mistrovství ČR.

Na okruzích skončili mezi favority Josef Král, Adam Lacko a Petr Fulín. Josef Král vybojoval celkově čtvrté místo v sérii 24H závodů. Adam Lacko proměnil stříbrné pozice v ME tahačů ve zlatou v roce 2017. Stejně tak Petr Fulín byl v letech 2015 a 2016 dvakrát druhý v evropském poháru cestovních vozů ETCC a v loňském roce získal první místo. Lacko i Fulín získali oba cenu Zlatý volant v minulosti již dvakrát.

V kategorii závodů do vrchu dopadli nejlépe Tomáš Vavřinec, Lukáš Vojáček a David Komárek. Vavřinec zajel celkově druhé místo v mistrovství Evropy v kategorii 1. Vojáček skončil v kategorii 1 v ME hned za Vavřincem na třetím místě. Je také již dvojnásobným držitelem Zlatého volantu z let 2011 a 2013. David Komárek skončil absolutně první v mistrovství ČR a první na mistrovství ČR v divizi 3.