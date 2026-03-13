Armáda ČR: Češi v USA vynikli ve střelbě ze zbraní, které doma nepoužívají

Závodu, jenž pro nejlepší poddůstojníky a mužstvo organizuje Nebraská národní garda ve výcvikovém areálu Greenlief a v táboře Ashland v Nebrasce, se příslušníci Armády ČR účastní pravidelně. Čtyřdenní soutěže, která probíhala v intenzivním tempu s minimálním množstvím spánku, se letos účastnila také pětice vojáků z Bučovic.
Disciplíny podle pravidel amerických pozemních sil zahrnovaly například střelbu z pistole M17 a útočné pušky M4, noční přesun, zdravotnickou pomoc v boji, 22kilometrový přesun se zátěží a několik plaveckých disciplín. Byly tu ale i zcela nevojenské disciplíny, jako třeba tvorba esejí na strategická témata či přezkoušení před komisí dle standardů americké armády. „Zde soutěžící museli prokázat znalost vojenských dokumentů, pravidel vojenského vystupování i vojenské přísahy. To vše samozřejmě v angličtině,“ vysvětluje kapitán Jan Skřejpek, který naše vojáky do USA doprovázel.
Náročnost klání spočívala podle něj především v kombinaci mnoha různorodých disciplín a soutěží. Obtížnost byla extrémní a pouze fyzická zdatnost a připravenost úspěch nezaručila. „Tlak zvyšoval také minimální prostor na odpočinek, který býval vyplňován právě například psaním esejí. Tyto úkoly kladly vysoké nároky na soustředění a psychickou odolnost,“ dokládá. V eseji, kterou bylo možné pojmout z osobního i profesního hlediska, bylo nutné zmínit tři klíčové priority: obnova bojového étosu, přestavba armády a obnova odstrašující síly (restoring the warrior ethos, rebuilding our military and reestablishing deterrence). Vše v souvislosti s tématem "Stronger together, strongher tomorrow" (silnější spolu, silnější zítra). „Soutěžící měli analyzovat jednak propojení tří priorit, a také, jak konkrétně z jejich pozice mohou tyto priority ovlivnit," vysvětluje s tím, že ačkoliv šlo spíš o strategické otázky, Češi si s nimi poradili.
Ve vojenské části dalo překvapivě nejvíc zabrat plavání, které bylo nutné zvládnout v kombinaci s potopením do hloubky přibližně čtyř metrů a vytažením zbraní z vody. Náročná byla podle Skřejpka také rozborka a sborka zbraní ve tmě s využitím přístrojů nočního vidění.
Ačkoliv používají zcela jiný typ zbraní, excelovali Češi ve střelecké disciplíně, kde si hravě poradili s puškou M4 a pistolí M17. V kategorii poddůstojníků skončil na prvním místě rotmistr M. S., v kategorii mužstvo byl desátník P. D. třetí v pořadí. „Naši vojáci byli schopní se velmi rychle adaptovat na jiné zbraně už během několika výstřelů před soutěží. Používané typy jsou navíc velmi podobné těm, které používáme my u 74. mechanizovaného praporu,“ doplnil Skřejpek. Skvělé umístění umocnil ještě fakt, že za něj oba vojáci převzali pamětní minci dvouhvězdičkového generála americké armády.
Češi během soutěže pozitivně hodnotili přístup kolegů z Nebraské národní gardy, kteří podle nich byli vstřícní, ochotní a podporující. Zástupci gardy naopak velmi kladně vnímali taktické postupy, které naši vojáci používají při reakci na činnost nepřátele. „Všichni odvedli výbornou práci. Do přípravy dali maximum a během soutěže si sáhli na dno sil. I přes velikou fyzickou a psychickou zátěž předvedli skvělé výkony a rozhodně nezklamali. V průběhu celé soutěže jsem byl na příslušníky našeho praporu nesmírně pyšný,“ zhodnotil úspěch týmu ze 74. mechanizovaného praporu kapitán Jan Skřejpek.
