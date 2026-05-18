Ministr Juchelka: Změna upravuje výši rodičovského příspěvku

Nově by měl činit 400 000 korun. U dvojčat nebo vícerčat by se částka zvýšila na 800 000 korun. Navýšení se bude týkat dětí narozených po 1. lednu 2027. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. „Rodičovský příspěvek je jedním z klíčových nástrojů podpory rodin s dětmi. Jsem rád, že vláda podpořila jeho navýšení tak, aby lépe odpovídal současným životním nákladům a pomohl rodinám v období péče o malé děti. Tím zároveň naplňujeme programové prohlášení vlády,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 000 korun na 400 000 korun pro domácnost s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celková částka zvýšila ze současných 700 000 korun na 800 000 korun.
Zvýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027 nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po dni nabytí účinnosti zákona. Účinnost novely se navrhuje od 1. ledna 2027.
Navrhovaná změna upravuje pouze výši rodičovského příspěvku. Právní konstrukce dávky, její účel, okruh oprávněných osob, procesní pravidla ani administrativní postupy se nemění. Návrh zároveň nezavádí žádné nové povinnosti ani omezení.
Cílem návrhu je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi, zlepšit jejich finanční situaci a podpořit lepší sladění rodinného a pracovního života.
V současnosti se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, rodičovský příspěvek poskytuje:
- v celkové částce 350 000 korun rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let jeho věku,
- v celkové částce 300 000 korun rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let jeho věku.
Ing. Aleš Juchelka
