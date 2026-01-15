Armáda ČR: Do Lotyšska se po dvou letech vrací čeští ženisté

16.01.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V Lotyšsku proběhl slavnostní ceremoniál k předání operačního úkolu.

Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje nahradí v rámci mnohonárodní brigády především vojáci 153. ženijního praporu v Olomouci, který spadá pod 15. ženijní pluk v Bechyni. 5. úkolové uskupení AČR v Lotyšsku čítá přibližně 50 vojáků.

Jeho hlavním úkolem je podílet se v rámci mnohonárodní brigády na zajištění bezpečnosti států východního křídla NATO a bránit je před případnou agresí. Čeští ženisté přinášejí mnohonárodní brigádě schopnosti podpory mobility, budování obrany a vojenského pátrání. Do Lotyšska si s sebou vyvezli různorodou techniku od rypadlového nakladače JCB 4CX až po Tatru FORCE 6x6.

Před výjezdem vojáci prošli půlroční intenzivní přípravou ukončenou hodnocením ve výcvikovém prostoru Libavá. Příprava spočívala nejen v odborných dovednostech jako jsou ženijní práce, ale také ve vševojskové přípravě, střelbě nebo vrhu ručních granátů.

Slavnostního nástupu v Lotyšsku se zúčastnili velitelé obou úkolových uskupení, major Dušan Pavlištík a kapitánka Tereza Toška, český velvyslanec v Lotyšsku Martin Vítek, velitel mnohonárodní brigády, představitelé lotyšské armády a další hosté.

Velitelka Tereza Toška v proslovu vzpomněla spolupráci s koaličními partnery a poděkovala 4. úkolovému uskupení za přístup a ochotu při předávání operačního úkolu. Řeč zakončila slovy: „Kde projde ženista, tam projde celá armáda!“

V pobaltských zemích (Litva, Lotyšsko, Estonsko) je NATO přítomno formou tzv. předsunutých sil - Forward Land Forces (FLF) v podobě mnohonárodních brigádních uskupení, přičemž nejvíce jich je právě v Lotyšsku.

