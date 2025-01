Armáda ČR: Dostat se do armády je nyní snazší a služba výhodnější

Cílem všech je usnadnit zájemcům cestu do uniformy a zároveň jim zpříjemnit začátek i následující roky ve službě pro vlast. Přinášíme sumář alespoň těch nejvýznamnějších.

Omezení administrativy při rekrutaci

Zdlouhavé papírování a nekonečné vyplňování nejrůznějších informací do složitých formulářů bylo dlouhou dobu pro zájemce o službu strašákem. Od loňského září je to minulostí. Nově dodají velkou část nezbytné dokumentace armádě pouze ti, kdo k ní skutečně nastoupí, a to až v úplném závěru přijímacího procesu, kdy už je jasné, že splňují všechny požadavky a je pro ně k dispozici vhodné služební místo. Tedy nikoliv každý, kdo se teprve snaží projít sítem rekrutačního procesu. Podrobnosti najdete ZDE.

Změna zdravotních nároků

Ne každý voják běhá v plné polní dnem i nocí v terénu a bojuje tváří v tvář s nepřítelem. Armáda 21. století potřebuje třeba i kybernetiky, meteorology, logistiky, řidiče, techniky a mechaniky v dílnách… Právě to, spolu s vývojem zdravotního stavu populace, zohledňuje nová zdravotní vyhláška. Díky ní teď mají šanci dostat se na určité armádní pozice i lidé, kteří mají třeba dobře léčenou cukrovku, vysoký tlak a podobně. Dříve by byli pro službu zbytečně diskvalifikováni. Změn je ale více, třeba jednotná prohlídka pro vojáky z povolání i aktivní zálohu atd. Více se dozvíte ZDE.

Jiné fyzické testy

S novou zdravotní vyhláškou souvisí i změna fyzických testů, jimiž procházející zájemci o vstup do armády. Nové testy jsou jednotné pro všechny rekruty, a to bez ohledu na to, jaká je jejich zdravotní klasifikace, zda jde o muže či ženy nebo u jakého útvaru a na jaké pozici budou následně sloužit. Skončily kliky, lehy-sedy, skok daleký z místa i šlapání na rotopedu. Novými testovacími cviky jsou odhod medicinbalu v sedě a dřep se zátěží. Jak přesně testy vypadají, jaké jsou normy a další najdete ZDE.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16463 lidí

Letní dobrovolné cvičení pro studenty

Zcela nový projekt, který v létě vzbudil obrovský zájem. Přes sto studentů civilních středních škol dostalo o prázdninách možnost absolvovat základní vojenský výcvik u 4. brigády rychlého nasazení a u 7. mechanizované brigády. Když cvičení dokončili, vydělali si třicet tisíc korun. Ti, kteří se rozhodli následně vstoupit do armády, už nemuseli na kurz základní přípravy do Vyškova a nastoupili rovnou k útvarům. Projekt bude v rozšířené verzi pokračovat i letos, už teď je možné se předběžně registrovat. Více se dozvíte ZDE.

Vylepšený stipendijní program

Změn k lepšímu doznal i stipendijní program Ministerstva obrany pro civilní středoškoláky a učně. Pokud se do něj zařadí, mohou brát po dobu studia stipendium 4-5 tisíc korun měsíčně a hned po ukončení školy mají u armády zajištěnou práci v oboru. Nově se významně rozšířil počet i zaměření oborů, u nichž lze stipendium získat (momentálně je jich rovných 60). Novinkou je také bonus 5 tisíc korun pro ty, kdo složí maturitní nebo závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Podívejte se ZDE.

Snazší cesta na univerzitu

Také zájemci o studium Univerzity obrany si mohou usnadnit cestu k vysněné kariéře. Nově mají možnost zkusit si přijímací zkoušky z fyzické zdatnosti nanečisto. Pokud splní požadované normy, bude jim výkon uznán v přijímacím řízení. Projekt Ukaž formu se koná celkem v deseti termínech v pěti městech a zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu pokusů. Čtěte ZDE.

Rozšíření náborového příspěvku

Tento bonus za rozhodnutí sloužit vlasti dostávají vojáci nastupující ke stále více útvarům a do stále většího počtu pozic. Velkou loňskou změnou bylo například to, že populární „náborák“ byl od srpna rozšířen na všechny vojáky, kteří nastoupí ke 4. brigádě rychlého nasazení a ke všem jejím praporům. Útvarů, kde je náborový příspěvek vyplácen, je ale mnohem více. Nárok na něj mají také všichni nováčci s maturitou či vysokou školou, pokud nastupují na pozici, kde je takové vzdělání vyžadováno. A ani to není všechno. Kdo všechno má na náborák nárok, se dozvíte ZDE.

Více peněz za výcvik ve Vyškově

Úplné nováčky může těšit také to, že za dva měsíce základního výcviku ve Vyškově dostávají od letošního ledna vyšší plat. Ten je odvozen od minimální mzdy. Zatímco ta byla po celý rok 2024 ve výši 18 900 korun, od začátku roku 2025 to je 20 800 korun. Nováčci si tak polepšili o 1 900 korun. Více ZDE.

Ubytování už den před výcvikem

Prakticky všichni vojáci procházejí kurzem základní přípravy ve Vyškově. Aby byli v den nástupu včas na místě, museli si doteď často buď sami zajistit nocleh ve vyškovských hotelích a penzionech, nebo vyjíždět z domova velmi brzy ráno. Teď tyto těžkosti odpadají – nově mají zájemci možnost ubytovat se v kasárnách už den před začátkem výcviku. Čtěte více ZDE.

Zvýšení platů pro všechny vojáky

Půldruhého tisíce korun navrch bez ohledu na hodnost. Zvýšení služebního tarifu od 1. ledna 2025 se týká všech vojáků z povolání i aktivní zálohu. Nejnižší čistý příjem svobodníka ihned po nástupu k útvaru je nově 34 042 korun. Raději ještě jednou zdůrazněme, že jde o čistý příjem – abyste se na takovou částku dostali v civilu, museli by vám nabídnout nástupní hrubý plat cca 43 000 korun. Hned po vyučení, s nulovou praxí. Vyšší hodnosti samozřejmě berou víc. Aktualizovanou platovou kalkulačku pro nastupující vojáky najdete ZDE.

Bezkonkurenční benefity

Ke slušnému platu nabízí armáda navíc benefity, jimž může v civilu sotva kdo konkurovat. Šest týdnů dovolené, plně placenou nemocenskou i hlídání nemocného dítěte, dotované jídlo ve službě i dojíždění, sportování v pracovní době, skutečně dostupnou a kvalitní zdravotní péči a další věci, které stojí za to prostudovat ZDE.

Další novinky a změny k lepšímu se pro vojáky chystají v letošním roce. Informace o nich budete průběžně nacházet na stránkách ZDE stejně jako veškeré informace o tom, koho hledáme a co všechno nabízíme. Pokud vám není bezpečnost České republiky lhostejná, zapřemýšlejte nad tím, jak byste mohli pomoci právě vy. Armáda nepotřebuje jen vojáky z povolání (ZDE), ale také vojáky v záloze (ZDE), vojenské středoškoláky (ZDE), vysokoškoláky (ZDE) i civilní zaměstnance (ZDE). Přidejte se k nám!

Psali jsme: Armáda ČR: Do Vyškova nastoupili první rekruti roku 2025 Armáda ČR: Důležitý milník pro českou protivzdušnou obranu - informace může čerpat od špičkových sledovacích systémů Armáda ČR: Vojáci v Jincích provedli na žádost občanů hlukovou zkoušku střelby z děl Armáda ČR: Americkým vrtulníkům v českých barvách pomáhá v Náměšti s přistáním nový navigační systém