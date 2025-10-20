Armáda ČR: Jednotky 26. pluku velení, řízení a průzkumu mohou být nasazeny do misí NATO

Rozsáhlé certifikační cvičení podle metodiky TACEVAL proběhlo tento týden ve Staré Boleslavi. Jednotka hraje klíčovou roli při ochraně vzdušného prostoru - monitoruje ho 24 hodin denně pomocí radarových systémů a řídí rovněž lety hotovostních stíhačů. Kromě 261. střediska certifikací prošla také rota ochrany 263. praporu podpory. „Pro naši jednotku je to velký úspěch. Prokázala se vysoká odborná připravenost příslušníků 26. pluku velezní, řízení a průzkumu. Jednotka splnila všechny úkoly a dokázala pracovat jako jeden tým," komentoval úspěch dnes dopoledne, po oznámení výsledků, jeho velitel plukovník Zdeněk Patera.
261. středisko i rota ochrany prochází pravidelnými prověrkami schopností od vstupu ČR do NATO, nynější testování vychází z potřeb nového aliančního modelu sil (NATO Force Model), jímž NATO organizuje a řídí ozbrojené síly členských států. Podle plukovníka Patery se bude opakovat každé čtyři roky.
Příslušníci střediska byli posuzováni při reakcích na nejrůznější krizové situace ve vzdušném prostoru. "Hodnotily se reakce při plnění úkolů průzkumu vzdušného prostoru, identifikace vzdušných hrozeb, systému včasné výstrahy před vzdušným napadením a schopnosti efektivně řídit jak letouny, tak systémy pozemní protivzdušné obrany včetně schopnosti obnovy bojeschopnosti po napadení zbraněmi hromadného ničení. Rota ochrany pak poskytovala efektivní a včasnou ochranu perimetru proti napadení ze země i ze vzduchu, mimo jiné čelila minometným přepadům, nevybuchlé munici, požárům, zajišťovala evakuaci a ochranu osob z prostorů pod útokem," doplnil Patera.
Prověrku řídilo Velitelství pro operace AČR, které odpovídá za připravenost jednotek k nasazení do operací NATO. Členy hodnotícího týmu byli specialisté napříč pozemními a vzdušnými silami. „Zaměřili jsme se na všechny důležité aspekty, které jsou nezbytné pro nasazení do operací. Ať už se jedná o individuální dovednosti každého vojáka, tak postupy při velení a řízení silám a prostředkům při zajišťování ochrany vzdušného prostoru,“ přiblížil brigádní generál Martin Janatka, vedoucí týmu. Doplnil, že se jednalo o komplexní hodnocení jednotky včetně logistického zabezpečení.
Vojáci ze Staré Boleslavi se na zkoušku připravovali několik měsíců a podle praporčíka Milana Kanii, specialisty operačního personálu 261. střediska, do ní dali maximum. „Každý chtěl ukázat to nejlepší. Odpovědnost, abychom něco nepokazili, byla mnohdy vyčerpávající. Naštěstí díky dobrému výcviku to bylo jednodušší a snesitelnější. Nejvíc stresující byla dle mého názoru evakuace osob ze zasažených a kouřem postižených míst," uvedl a ocenil sehranost týmu.
Udělení certifikace znamená, že Vzdušné síly AČR disponují jednotkami, jež jsou schopné působit v rámci systému integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. To podle plukovníka Patery výrazně posiluje obranyschopnost celého NATO a ČR. "V rámci velení a řízení operací NATO můžeme například vyčleňovat personál pro JFAC (Joint Force Air Component), velitelskou strukturu, jež zajišťuje plánování, řízení a provádění leteckých operacíc v rámci společných vojenských operací," upřesnil.
autor: Tisková zpráva