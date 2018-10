Arnika: Dostupné bydlení v Praze? Jen další prázdné sliby

Vyřešení tristní bytové situace v Praze je nejčastějším předvolebním slibem letošních komunálních voleb. Z analýzy programů vyplývá, že zlepšení bytové situace slibují všechny strany. Arnika upozorňuje, že většina slibů zůstane jen na papíře. K jejich splnění zastupitelé buď nemají pravomoce, nebo by se jednalo o nezákonné zásahy do územních řízení.

Pražany už roky dusí raketově rostoucí nájmy a ceny nemovitostí. Strany se proto předhánějí a slibují, že zlepší nakládání s městským bytovým fondem, změní pravidla pro rekonstrukce a přidělování stávajících bytů nebo ročně postaví tisíce městských bytů. Tahákem mají být i úlevy pro komerční výstavbu soukromých developerů. Možnosti zastupitelů jsou ale velmi omezené. Pražské byty houfně nakupují zahraniční investoři kvůli tržním spekulacím, dnes už vlastní každý pátý. Developeři nemají ke slevám důvod. Pomohlo by omezení AirBnb nebo zdanění nevyužívaných bytů , které táhnou ceny nahoru. To však Praha sama nezajistí, taková pravidla musí stanovit poslanci.

„Přehlídku nesplnitelných slibů jednoznačně vyhrává zrychlení stavebního řízení. Praha sobě slibuje, že celé řízení nebude trvat víc než dva roky. To není reálné. Zastupitelé do řízení zasahovat nesmí, protože by šlo o korupci. Příčinami dlouhých řízení jsou třeba nekvalitní podklady od developerů. I kdyby se zvýšil počet úředníků nebo jejich platy, samo o sobě to nic nevyřeší. Spory by se jen přesunuly do soudních síní,“ vytýká politikům Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

Realističtější jsou dohody města s developery, aby nová výstavba nebyla pro Prahu nevýhodná, jak se už v minulosti stalo . Například když soukromý investor postaví rozsáhlý bytový komplex, měl by také kompenzovat městu náklady na školky, parky, chodníky, dopravu, vodovody nebo třeba kanalizaci, anebo prodat část bytů městu za režijní náklady. V řadě měst Evropy, třeba v Mnichově , jde o běžnou praxi. Dokonce obce ve Středočeském kraji, jako třeba Říčany , uzavírají dohody běžně a díky tomu mají dostatek prostředků na rozvoj. Kromě toho, že Praha bude vyjednávat s developery, musí také využít svého postavení a přesvědčit příslušná ministerstva, aby smlouvy s investory zakotvila v zákonech. Díky tomu získají samosprávy mnohem silnější pozici. Na tom se shodují prakticky všechny strany až na ODS, v jejímž programu téma zcela chybí.

„Zarážející je, že spousta volebních programů opomíjí dopracování Metropolitního plánu. Podle zásadního dokumentu se v Praze bude řídit prakticky všechna výstavba v Praze. Ostatně o jeho osudu budou noví zastupitelé sami rozhodovat . Přijetí progresivního územního plánu v souladu se strategickými dokumenty je navíc jedním ze sedmi doporučení k udržitelnému rozvoji , které Arnika pro nově zvolené zastupitele připravila,“ uzavírá Zahumenská.

Poznámky:

[i] To nejzajímavější k územnímu plánování, životnímu prostředí, dobré veřejné správě a účasti občanů na rozhodování z volebních programů politických stran a hnutí ZDE

[ii] Analýza předvolebních slibů v pražských volbách 2018 ZDE

[iii] idnes.cz: Až třetinu nemovitostí v Česku kupují cizinci, nejčastěji Rusové ZDE

[iv] idnes.cz: Popularita Airbnb stále roste, stejně jako počet stížností sousedů ZDE

[v] lidovky.cz: V domech duchů jsou tisíce bytů bez života. Volno je na Hradčanech i Malé Straně ZDE

[vi] TZ Arniky: Praha ustoupila zájmům Penty. Vzdala se tak vlivu na podobu Masarykova nádraží ZDE

[vii] Prezentace Ing. et Ing. Elišky Vejchodské, Ph. D. ze semináře Arniky s názvem Obce a smlouvy s investory: „Pohled ekonoma na smlouvy o rozvoji území“ ZDE

[viii] info.ricany.cz: PŘÍSPĚVEK NA INFRASTRUKTURU MĚSTA ŘÍČANY PODLE NOVÉ VYHLÁŠKY ZDE

[ix] TZ Arniky: Zastupitelům Prahy hrozí za Metropolitní plán soud a náhrada vzniklých škod, upozorňuje Arnika ZDE

[x] 7 klíčů k udržitelnému plánování Prahy ZDE

autor: Tisková zpráva