HZS: Jak bezpečně oslavit Nový rok a předejít požárům i zákonným postihům

V letošním roce je použití pyrotechniky také výrazně omezeno novelou zákona o pyrotechnice. Během oslav přechodu starého a nového roku hasiči každoročně řeší zvýšený počet požárů, souvisejících s odpalováním zábavní pyrotechniky. V minulém roce jsme za silvestrovskou noc zaznamenali 355 požárů.
Je proto na místě připomenout na co si dát pozor, aby nový rok začal bezpečně a bez zranění.
- Malé děti, nezletilí ani osoby pod vlivem omamných látek nesmí s pyrotechnikou manipulovat.
- Dbejte na to, aby při používání zábavní pyrotechniky nebylo ohroženo zdraví či majetek. Dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25.000 Kč.
- Pokud chcete použít ohňostroj nebo jinou zábavní pyrotechniku kupujte pouze legální, s návodem na použití v českém jazyce a certifikační značkou s označením kategorie nebezpečnosti. Pamatujte že, pyrotechnika kategorií F3, F4, T2 a P2 patří pouze do rukou odborně způsobilých osob.
- Nekupujte pyrotechniku navlhlou, viditelně poškozenou či s otevřeným obalem.
- Pyrotechniku skladujeme mimo dosah dětí, v suchu, na bezpečném místě, kde nemůže dojít k její iniciaci.
- S pyrotechnikou manipulujeme zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
- Mějte po ruce prostředky na uhašení: vodu, hasicí přístroj, popř. písek. V případě, že pyrotechnika selže (nevybuchne), zachovejte klid a nepřibližujete se! Zhruba po 15 až 20 minutách opatrně umístěte nevybuchlou pyrotechniku do nádoby s vodou a nechte ji tam několik hodin. Poté můžete výrobek bezpečně zlikvidovat.
Pokud se vám situace přes veškerou opatrnost vymkne kontrole, volejte ihned hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Od 1. prosince 2025 platí na celém území České republiky novela zákona č. 344/2025 Sb., která zpřísňuje pravidla pro prodej a použití zábavní pyrotechniky.
Součástí novely zákona je vymezení tzv. ochranných zón, kde je zakázáno používat pyrotechniku kategorie vyšší než F1. Ochranné zóny jsou vymezeny v okruhu minimálně 250 m od vybraných objektů. Jedná se zejména o nemocnice, domovy pro seniory, zařízení sociální péče, dále záchranné stanice pro zvířata, zoologické zahrady, hospodářské chovy zvířat a dalších, které stanoví zákon. Obec může také závaznou vyhláškou stanovit zákaz odpalování pyrotechniky na dalších místech, nebo na celém území obce. Při porušení zákona může policie za přestupek uložit pokutu fyzickým osobám v rozmezí 50.000 Kč až 1.000.000 Kč, u právnických osob až do výše 5.000.000 Kč.
Zpřísňuje se i prodej samotné pyrotechniky. Nově bude možné většinu pyrotechnických výrobků prodávat pouze ve specializovaných kamenných prodejnách. Omezení se týkají i prodeje na tržnicích a pouličních stáncích.
Při nákupu a používání zábavní pyrotechniky proto doporučujeme ověřit, zda se jedná o kategorii, která není dotčena zákazy a zda se při zamýšleném odpálení nenacházíme v ochranné zóně v okolí citlivých objektů.
Pro účely zobrazení ochranných zón připravilo Ministerstvo zemědělství mapovou aplikaci (ZDE), která krom ochranných zón vymezuje i oblasti, v nichž je zakázáno používat pyrotechnické výrobky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZDE).
