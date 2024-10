BESIP: Ke srážkám se zvěří dochází nejčastěji v říjnu a listopadu

Na podzim jsou střety častější kvůli migraci zvěře, kdy se například srnci a jeleni více pohybují při hledání potravy a připravují se na zimní období. Zvýšené riziko bývá ale také na jaře, v dubnu a květnu. Během jara dochází ke zvýšené aktivitě spojené s reprodukcí, což také vede k větší migraci zvěře.



Dvě třetiny nehod se stanou v denních hodinách

Za loňský rok bylo na českých silnicích evidováno 10 846 případů kolizí se zvířaty. Bohužel, dvě z těchto nehod skončily tragicky. Jedna z těchto tragických nehod se stala ve tři hodiny odpoledne, což dokazuje, že nebezpečí těchto střetů hrozí i za bílého dne. Dvě třetiny takových nehod se totiž stanou v denních hodinách, při dostatečně dobré viditelnosti. Za loňský rok došlo kromě 2 úmrtí při těchto nehodách ještě k 5 případům těžkého zranění a dalším 166 případům zranění lehkého.



Riziko střetu s protijedoucím vozidlem

Na první pohled střety se zvěří mohou působit jako méně důležité s menší závažností. Řidič má ale přirozeně v případě setkání se zvěří tendenci se instinktivně zvířeti vyhnout. A to buď prudkým vybočením do strany nebo do protisměru. Tam se potom často střetne s protijedoucím vozidlem či pevnou překážkou.



Co dělat, když potkáte zvíře na silnici?

Správnou reakcí je pouze prudké brzdění a zachování přímého směru tak, aby byla využita deformační zóna v přední části vozidla, která posádce poskytuje největší ochranu a byla maximálně eliminována energie nárazu. Obecně střet se zvěří představuje vždy menší riziko oproti pevné překážce, zároveň jej není možné podceňovat.



Rizikem jsou rovné úseky

Nenadálost těchto střetů dokládá i skutečnost, že převážná většina těchto nehod (téměř 85 %) se děje na rovných úsecích komunikací. Nepodceňujte proto riziko srážky, zůstávejte ve střehu v každé denní době, zejména v blízkosti zalesněných úseků a otevřených plání. Okolí komunikace bývá mimo obec velmi často lemováno nízkými křovinami, stromy apod., které řidiči často zakrývají výhled.



Klesající četnost nehod

V posledních letech se daří počet těchto dopravních nehod mírně snižovat. Tento relativně příznivý fakt může do určité míry souviset se zvyšující se pasivní bezpečnosti vozidel, zároveň je však třeba myslet na to, že hranice mezi těžkým a smrtelným zraněním je často velmi tenká.

Celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází, je k dispozici ZDE.

