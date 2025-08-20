Jak poslat vojáky na Ukrajinu, aby to Rusko přijalo. Nad tím přemýšlí Západ

Na Ukrajině by se mohly objevit jak evropské vojenské jednotky, tak Američané, a to v podobě jejich velitelů. Na tuto možnost upozornila agentura Reuters s tím, že Američané a Evropané už kalkulují, co by bylo na Ukrajině bezpečnostně proveditelné a zároveň na to mohli přistoupit Rusové.

Jak poslat vojáky na Ukrajinu, aby to Rusko přijalo. Nad tím přemýšlí Západ
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Agentura Reuters naznačila, že na Ukrajině by se nakonec v rámci bezpečnostních záruk objevit i Američané. „Jednou z možností jsou evropské jednotky na Ukrajině pod velením USA,“ naznačila agentura s tím, že v Pentagonu už propočítávají možnosti rozsáhlejší pomoci Ukrajině. Z americké administrativy podle agentury Reuters také zaznělo, že americkým a evropským plánovačům bude nějakou dobu trvat, než určí, co by bylo vojensky proveditelné a zároveň přijatelné pro Kreml.

„Trump veřejně vyloučil nasazení amerických vojsk na Ukrajině, ale v úterý se zdálo, že nechal otevřené dveře dalšímu zapojení americké armády,“ napsala agentura Reuters. V rozhovoru v pořadu Fox & Friends na stanici Fox News naznačil, že by Washington mohl poskytnout Ukrajině leteckou podporu.  A nezůstal jen u toho.

„Jen se snažím zabránit zabíjení lidí,“ prohlásil Trump. „V té absurdní válce, která se nikdy neměla stát, ztrácejí 5 000 až 7 000 lidí týdně. Kdybychom měli normálního prezidenta – ani ne skvělého prezidenta – kdybychom měli normálního prezidenta, nestalo by se to.“

Ale nespecifikoval, zda má v rámci pomoci Ukrajině na mysli např. poskytnutí více systémů protivzdušné obrany, nebo např. zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou, nad jejímž dodržením by bděly např. americké stíhačky.

Pokud by došlo k nasazení amerických a evropských sil na Ukrajině, pak by to podle dvou zdrojů obeznámených se situací, jejichž identitu agentura Reuters zná, ale ponechává je v utajení, bylo jedině v režimu mimo struktury NATO. Jednotky by na Ukrajině působily v rámci mandátů od svých národních vlád.

Vedoucí berlínské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy Gustav Gressel naznačil, že snahou ruského prezidenta Vladimira Putina teď bude všechno zdržovat.

„Mluví, aby zaměstnal Trumpa a Evropany,“ řekl Gressel listu Kyiv Independent. „Dokud se Evropané budou zabývat dosažením příměří, nebudou navyšovat kapacity obranného průmyslu, aby mohli ještě více zásobovat Ukrajinu. Dokud Ukrajina bude dostávat jen minimální dodávky pomoci, Rusko bude vyhrávat.“

Podle Gressela bude Putin pravděpodobně zdržovat jednání, dokud si udrží vojenskou převahu.

Politický analytik Ihor Reiterovyč uvedl, že „pro Zelenského je to příležitost veřejně tlačit na Putina, aby učinil prohlášení, která by později mohla být použita proti němu a sloužit zájmům Ukrajiny.“

Zelenskyj a Putin se poprvé a naposledy setkali v Paříži v roce 2019 za účasti lídrů Německa a Francie.

autor: Miloš Polák

