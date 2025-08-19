Zwyrtek Hamplová: Díky, Donalde

20.08.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání v Bílém domě o ukončení války na Ukrajině.

Zwyrtek Hamplová: Díky, Donalde
Foto: Archiv PL
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová

Tyto okamžiky vyhodnotí historie… To, co říkáme od počátku o nutnosti jednat o míru, a byli jsme za to často nedůvodně napadáni jako chcimíři, teď padá naštěstí už na nejvyšší půdě. Lze říct “na koberečku”. Také čeští politikové mění rétoriku ze dne na den, a z nerozumného až fanatického prahnutí po válce a touhy po nesmyslném a nebezpečném zbrojení se doufejme stává - konečně - jiný směr. Pro klidný a rozumný život potřebujeme něco zcela jiného, než předváděli a občas ještě předvádějí evropští lídři… Naštěstí jim to má kdo říct… Díky, Donalde…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Půjde stát po penězích obcí? Nedýchají s vývojem státního rozpočtu, zní z koalice
Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí šilhá po účtech obcí
Lidé mohou v klidu více krást a raději méně mluvit. Karikatura spravedlnosti, nechápou právníci
Senátor Smoljak: Logika Zwyrtek Hamplové mě pobavila

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

USA , Zwyrtek Hamplová , Trump , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Skončí válka na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Demokracie

Nebylo by popření principů demokracie spíš to, kdyby se kdokoliv třeba i kapela nemohla většinově rozhodnout, kdo v ní být může a kdo ne? Tímto se jí nezastávám, jen nesouhlasím s tím co tvrdíte, že tím nabourávají demokracii nebo snad porušují LZPS.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Úroda chcimírů v Bílém domě

8:02 Rajchl (PRO): Úroda chcimírů v Bílém domě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání o ukončení války na Ukrajině v USA.