Zwyrtek Hamplová: Díky, Donalde

Tyto okamžiky vyhodnotí historie… To, co říkáme od počátku o nutnosti jednat o míru, a byli jsme za to často nedůvodně napadáni jako chcimíři, teď padá naštěstí už na nejvyšší půdě. Lze říct “na koberečku”. Také čeští politikové mění rétoriku ze dne na den, a z nerozumného až fanatického prahnutí po válce a touhy po nesmyslném a nebezpečném zbrojení se doufejme stává - konečně - jiný směr. Pro klidný a rozumný život potřebujeme něco zcela jiného, než předváděli a občas ještě předvádějí evropští lídři… Naštěstí jim to má kdo říct… Díky, Donalde…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV