„Kovbojka“ Jiřikovský pokračuje: NCOZ vydal vyjádření k nářadí řemeslníků

Zatčení Tomáše Jiřikovského se odehrálo v noci s použitím beranidla, Jiřikovský s dětmi utekl na střechu. Způsob zatýkání vyvolal značný rozruch. Zásah vedl k zajištění bitcoinů a hotovosti, ale vyvolal kritiku kvůli své razanci, přítomnosti dětí a předem domluvenému výslechu. Jiřikovského obhájce Kárim Titz a někteří politici akci zpochybňují.
Jiřikovský byl zatčen pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti doma v Břeclavi v noci ze 14. na 15. srpna. Zásah provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) kolem půlnoci. Policisté vnikli do domu Jiřikovského za použití beranidla, kterým rozbili dveře. Tento razantní vstup odůvodnili obavou, že by Jiřikovský mohl utéct do zahraničí nebo zmařit vyšetřování.
Jiřikovský, pravděpodobně zaskočený nočním vniknutím do domu, se v obavě, že jde o útok zločinců, pokusil o útěk na střechu. S sebou vzal své dvě děti, což situaci značně zkomplikovalo a vyhrotilo. Tento moment byl zachycen médii a vyděšenými svědky, kteří popsali chaos a napětí během zásahu.
Exmanželka Jiřikovského a matka dětí později uvedla, že již v červnu varovala před možným nebezpečím a žádala soud o předběžné opatření. Přítomnost dětí vyvolala kritiku ohledně způsobu a načasování zásahu.
Během razie policie zajistila bitcoiny a hotovost, které jsou spojovány s vyšetřováním Jiřikovského v souvislosti s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti a podezřením z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Zásah byl popsán jako rychlý, ale značně hlučný a rušivý, což přispělo k označení akce za „kovbojku“. Po zatčení byl Jiřikovský vzat do vazby z důvodu obav z útěku, maření vyšetřování a opakování trestné činnosti, jak rozhodl soud na návrh Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
To není příběh z 50. let
Obhájce Kárim Titz označil zásah za zbytečný, protože Jiřikovský měl domluvený výslech na pátek 15. srpna ve 14.00 a byl připraven se dobrovolně dostavit. Titz kritizoval použití síly a poškození majetku, stejně jako přítomnost dětí během akce. Podobně bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek naznačil, že zásah mohl být pokusem o nátlak na Jiřikovského, aby spolupracoval.
Na síti X napsal: „Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ‚Dej nám něco na politiky a bude z toho pro tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo ti nepomůže!‘ A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ‚dát‘, byl ‚drzý‘ (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba. Ne, to není příběh z 50. let. A já jsem si tento šeredný příběh ze současnosti bohužel nevymyslel. A proč se o tom nedočteme v médiích, když je v nich z trestního spisu zdánlivě vše? Protože mediální mistři st. aparátu tradičně ‚pouštějí‘ ze spisu pečlivě vybraným novinářům jen to, co se jim hodí. A toto se nehodí.“
— Pavel Blažek (@blazek_p) August 18, 2025
A…
Novinář Milan Mikulecký se Blažkovým slovům podivuje: „To není vyjádření nějakého dezoláta, člověka, který věří, že náš stát je korporace, nebo opozičního politika. To je autentické aktuální vyjádření Pavla Blažka. Člověka, který byl téměř pět let ministrem spravedlnosti, jednou ve vládě Petra Nečase, naposledy ve vládě Petra Fialy, vládního politika. To vyjádření je děsivé. Má v podstatě jen tři vysvětlení a každé z nich je ještě děsivější. Za prvé: buď Pavel Blažek jel v bitcoinové kauze ještě o něco víc, než dosud přiznával, a nyní je hodně nervózní. Nebo Pavel Blažek se připravuje na to, že pan Jiřikovský, což je ten člověk, který byl zadržen policií, bude říkat něco, co se mu nebude líbit. A tohle je nějaká palebná příprava na další obhajobu. Anebo Pavel Blažek, který byl pět let ministrem spravedlnosti, ví něco, co veřejnost neví, a totiž že tady policie a státní orgány zasahují na objednávku.“
Vrchní státní zástupce Radim Dragoun rozhodl, že postup policie při zatčení Tomáše Jiřikovského bude přezkoumán. Reagoval tak na obvinění exministra Pavla Blažka (ODS), který na síti X uvedl, že policisté nabídli Jiřikovskému lehčí trest za kompromitující informace o politicích, což Dragoun důrazně odmítl. Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že vyšetřování probíhá pod dozorem státního zástupce podle zákona a případné pochybnosti lze řešit přes policejní vnitřní kontrolu nebo GIBS.
Rozzlobení řemeslníci
Ke kritice zásahu se přidala také firma Alnus ze Strážnice. Její pracovníci montovali v Jiřikovského domě kuchyni a další vybavení bytu a nemohou získat zpět nářadí v hodnotě statisíců korun. Nástroje zůstaly v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi po policejní razii ze 14. na 15. srpna. Policie dům uzavřela a nářadí včetně sedmi beden s lasery, vodními váhami či průmyslovými vysavači zůstalo uvnitř. Majitel firmy Jaroslav Múčka podal žádost o vydání vybavení na policejní prezidium, ale odpověď dosud nedostal.
Policie ČR se však brání. „NCOZ sděluje, že žádné nářadí při provádění úkonů trestního řízení v rodinném domě v Břeclavi zajištěno nebylo. Firma provádějící práce se v této věci může obrátit na rodinu obývající dům. Policejní orgán NCOZ rovněž o této skutečnosti dotčenou firmu vyrozumí,“ zveřejnila Policie ČR na síti X.
#policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) August 19, 2025
Tomáš Jiřikovský je český podnikatel a programátor, jenž se stal mediálně známým především v souvislosti s kauzou spojenou s bitcoiny a podezřením z trestné činnosti. Podnikatel z Břeclavi se zabýval IT a kryptoměnami, v minulosti byl spojován s provozováním nelegálního online tržiště Sheep Marketplace, které sloužilo k prodeji drog a dalšího nelegálního zboží na dark webu. V roce 2013 bylo toto tržiště napadeno internetovými útočníky, což vedlo k odcizení stovek tisíc bitcoinů. Jiřikovský byl podezříván, že za krádeží stojí on sám, což ale popíral. Letos však daroval Ministerstvu spravedlnosti značné množství bitcoinů, což vyvolalo spekulace o původu těchto prostředků. Národní centrála proti organizovanému zločinu a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci Jiřikovského vyšetřují pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti.
autor: Naďa Borská