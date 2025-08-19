FNUSA: Když na chodbách nemocnice voní štrůdl

20.08.2025 7:33 | Tisková zpráva

Více než sedmdesát procent pacientů se z Doléčovacího a rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vrací do svého domácího prostředí. Kvůli následkům onemocnění či úrazu však bohužel často ne v takové zdravotní kondici, na jakou byli zvyklí. S adaptací na novou životní situaci jim pomáhá také nácvik běžných činností, například vaření či úklidu, který absolvují před odchodem domů.

Trénink soběstačnosti pacienti absolvují v místnosti, která připomíná domácí prostředí, jen v menším prostoru – mezi čtyřmi stěnami se nachází kuchyň, koupelna i pracovna. „Pozorujeme pacienty v prostředí, které na ně již brzy čeká doma, a pokud vidíme, že něco nejde, učíme je vypořádat se s činností jinak – ať už pomocí speciálních pomůcek nebo nezažitých pohybových vzorců,“ komentuje ergoterapeutka Mgr. Hana Polonyi. Lidé s omezenou hybností si tak například zkoušejí, jak vstupovat do vany, přesouvat kuchyňské nádobí či po sobě uklidit.

Pacienti oddělení se nejčastěji potýkají s neurologickými problémy, běžně to jsou stavy po cévních mozkových příhodách, neuropatie nebo projevy neurodegenerativních onemocnění, například roztroušené sklerózy či Parkinsonovy nemoci. Zároveň se na pracovišti doléčují pacienti po výměnách velkých kloubů, zlomeninách, amputacích a závažných úrazech.

S těmi, kteří se budou vracet do práce, ergoterapeutka trénuje také modelové činnosti: „Snažíme se v nácvikové místnosti co nejvěrněji simulovat aktivity, které na dotyčného čekají v pracovním procesu. Mým úkolem je pak vyhodnotit, jestli a případně jak bude potřeba upravit pracovní náplň či prostředí, aby vyhovovalo novým potřebám pacienta.“ V rámci přípravy na návrat k práci s některými pacienty trénuje i kognitivní funkce či drobnou motoriku, vše v závislosti na individuálních potřebách.

Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné nezávislosti pacientů a zvýšení kvality jejich života. „S klientkami jsme teď v rámci tréninku před odchodem do domácího prostředí pekly štrůdl. Věřím, že díky takovým činnostem děláme lepší den navíc i ostatním,“ uzavírá s úsměvem ergoterapeutka.

