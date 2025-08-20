Kohout (SPD): Proč je světový mír tím nejdůležitějším cílem současnosti

20.08.2025 9:06 | Komentář

V dnešní době, kdy se svět zmítá v nejrůznějších krizích – ekonomických, energetických, společenských i bezpečnostních – se ukazuje, že tím nejcennějším, co máme, je mír.

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

 Mír, který nám dává možnost svobodně žít, pracovat, zakládat rodiny, rozvíjet naše města a obce a plánovat budoucnost. Mír, který nám umožňuje investovat do školství, zdravotnictví či infrastruktury, namísto do válek a konfliktů.

Jako otec dvou dětí a učitel na střední odborné škole v Podbořanech vím, jak důležité je, aby mladá generace vyrůstala v prostředí bezpečí. Každý rodič si přeje, aby jeho děti mohly žít bez strachu, bez hrozby války a násilí. Válka přináší utrpení, rozděluje rodiny a ničí hodnoty, které si budujeme po celý život. Proto musíme mír chránit a aktivně podporovat.

Mír jako základ prosperity

Historie nám ukazuje, že tam, kde je mír, přichází také prosperita a rozvoj. Firmy se mohou rozvíjet, lidé mají práci, obce rostou, kultura a sport vzkvétají. Tam, kde je konflikt, se zastavuje život a lidé trpí. Česká republika i celý Ústecký kraj si zaslouží budoucnost, ve které se budeme moci soustředit na naše skutečné problémy – například kvalitu života, zdravotní péči, vzdělávání nebo spravedlivé mzdy.

Role České republiky

Naše země by měla být hlasem rozumu a diplomacie, nikoli slepým následovníkem mocností, které nás tlačí do konfliktů. Česká republika má svou hrdou tradici, silný průmysl a schopné lidi. Neměli bychom být nástrojem v cizích hrách, ale naopak se snažit o to, aby Evropa byla kontinentem míru, spolupráce a vzájemného respektu.

Osobní odpovědnost a služba občanům

Proto jsem se rozhodl aktivně vstoupit do politiky a podílet se na formování lepší budoucnosti nejen pro náš kraj, ale i pro celou republiku.

Jmenuji se Ing. Bc. Jaroslav Kohout a v nadcházejících volbách kandiduji za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Ústeckém kraji. SPD má na kandidátkách přidělené číslo 6, a já osobně kandiduji pod číslem 7.

Mám tu čest zastávat tyto funkce:

  • učitel na střední odborné škole v Podbořanech,

  • předseda Místního klubu SPD Klášterec nad Ohří,

  • místopředseda Oblastního klubu SPD Chomutov,

  • zastupitel města Klášterce nad Ohří.

Všechny tyto role beru jako velký závazek a zodpovědnost. Vím, že důvěra občanů se nezískává slovy, ale činy. Proto jsem vždy stál na straně lidí v našem regionu, hájil jejich zájmy a budu to dělat i nadále.

Proč právě SPD

SPD je hnutím, které dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí zatahování České republiky do konfliktů a válek. Prosazujeme mírovou politiku, ochranu našich občanů, naši národní suverenitu a skutečnou přímou demokracii. Chceme, aby Česká republika byla zemí, kde o své budoucnosti rozhodují občané, nikoli bruselská byrokracie nebo zájmy zahraničních mocností.

Poděkování voličům

Chtěl bych poděkovat všem, kteří věří, že naše země má budoucnost postavenou na hodnotách míru, bezpečnosti a svobody. Pokud se rozhodnete mě podpořit v nadcházejících volbách, budu si toho nesmírně vážit.

Na kandidátce hnutí SPD v Ústeckém kraji mě najdete pod číslem 7. Prosím Vás o kroužek u mého jména. Každý hlas je důležitý – nejen pro mě osobně, ale především pro společnou cestu k lepší a klidnější budoucnosti pro nás všechny.

S úctou a úsměvem
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
kandidát hnutí SPD, číslo 7 v Ústeckém kraji
předseda MK SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda OK SPD Chomutov
zastupitel města Klášterce nad Ohří

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

  • SPD
  • zastupitel města
