Kohout (SPD): Proč je světový mír tím nejdůležitějším cílem současnosti

Mír, který nám dává možnost svobodně žít, pracovat, zakládat rodiny, rozvíjet naše města a obce a plánovat budoucnost. Mír, který nám umožňuje investovat do školství, zdravotnictví či infrastruktury, namísto do válek a konfliktů.
Jako otec dvou dětí a učitel na střední odborné škole v Podbořanech vím, jak důležité je, aby mladá generace vyrůstala v prostředí bezpečí. Každý rodič si přeje, aby jeho děti mohly žít bez strachu, bez hrozby války a násilí. Válka přináší utrpení, rozděluje rodiny a ničí hodnoty, které si budujeme po celý život. Proto musíme mír chránit a aktivně podporovat.
Mír jako základ prosperity
Historie nám ukazuje, že tam, kde je mír, přichází také prosperita a rozvoj. Firmy se mohou rozvíjet, lidé mají práci, obce rostou, kultura a sport vzkvétají. Tam, kde je konflikt, se zastavuje život a lidé trpí. Česká republika i celý Ústecký kraj si zaslouží budoucnost, ve které se budeme moci soustředit na naše skutečné problémy – například kvalitu života, zdravotní péči, vzdělávání nebo spravedlivé mzdy.
Role České republiky
Naše země by měla být hlasem rozumu a diplomacie, nikoli slepým následovníkem mocností, které nás tlačí do konfliktů. Česká republika má svou hrdou tradici, silný průmysl a schopné lidi. Neměli bychom být nástrojem v cizích hrách, ale naopak se snažit o to, aby Evropa byla kontinentem míru, spolupráce a vzájemného respektu.
Osobní odpovědnost a služba občanům
Proto jsem se rozhodl aktivně vstoupit do politiky a podílet se na formování lepší budoucnosti nejen pro náš kraj, ale i pro celou republiku.
Jmenuji se Ing. Bc. Jaroslav Kohout a v nadcházejících volbách kandiduji za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Ústeckém kraji. SPD má na kandidátkách přidělené číslo 6, a já osobně kandiduji pod číslem 7.
Mám tu čest zastávat tyto funkce:
-
učitel na střední odborné škole v Podbořanech,
-
předseda Místního klubu SPD Klášterec nad Ohří,
-
místopředseda Oblastního klubu SPD Chomutov,
-
zastupitel města Klášterce nad Ohří.
Všechny tyto role beru jako velký závazek a zodpovědnost. Vím, že důvěra občanů se nezískává slovy, ale činy. Proto jsem vždy stál na straně lidí v našem regionu, hájil jejich zájmy a budu to dělat i nadále.
Proč právě SPD
SPD je hnutím, které dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí zatahování České republiky do konfliktů a válek. Prosazujeme mírovou politiku, ochranu našich občanů, naši národní suverenitu a skutečnou přímou demokracii. Chceme, aby Česká republika byla zemí, kde o své budoucnosti rozhodují občané, nikoli bruselská byrokracie nebo zájmy zahraničních mocností.
Poděkování voličům
Chtěl bych poděkovat všem, kteří věří, že naše země má budoucnost postavenou na hodnotách míru, bezpečnosti a svobody. Pokud se rozhodnete mě podpořit v nadcházejících volbách, budu si toho nesmírně vážit.
Na kandidátce hnutí SPD v Ústeckém kraji mě najdete pod číslem 7. Prosím Vás o kroužek u mého jména. Každý hlas je důležitý – nejen pro mě osobně, ale především pro společnou cestu k lepší a klidnější budoucnosti pro nás všechny.
S úctou a úsměvem
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
kandidát hnutí SPD, číslo 7 v Ústeckém kraji
předseda MK SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda OK SPD Chomutov
zastupitel města Klášterce nad Ohří
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
