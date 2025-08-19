Rajchl (PRO): Úroda chcimírů v Bílém domě

20.08.2025 8:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání o ukončení války na Ukrajině v USA.

Rajchl (PRO): Úroda chcimírů v Bílém domě
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl (PRO) v pořadu Zákony bohatství (26. října 2024)

ÚRODA CHCIMÍRŮ V BÍLÉM DOMĚ

S velkým zájmem jsem sledoval společnou tiskovou konferenci Donalda Trumpa a zástupců evropské politické scény v Bílém domě. A nebyl jsem zklamán. Větší zábavu jsem dlouho nezažil.

Dovolím si proto přidat několik mých postřehů:

1) v rámci celé tiskovky nepadlo jediné slovo o Krymu, o územní celistvosti Ukrajiny ani o vstupu do NATO. Tudíž je fakticky rozhodnuto. Všichni naší modrožlutí fangličkáři mohou zítra vyvěsit bílou vlajku. Nebo černou. Jak je libo. Ještě v neděli ráno jste mi u mého příspěvku spílali, jak si můžu dovolit "rozdávat z cizího" a o 24 hodin později je evidentní, že to dopadne tak, jak jsem predikoval - je zřejmé, že Evropa před Trumpem totálně kapitulovala.

2) opakovaně byly zmíněny bezpečnostní záruky "podobné článku 5", které musí USA a Evropa Ukrajině slíbit. Ano, jedná se přesně o ty samé záruky, které byly Evropou prostřednictvím Borise Johnsona odmítnuty v dubnu 2022. Kdyby je tehdy západ poskytl a netrval na nesmyslném vtahování Ukrajiny do NATO, mohli jsme mít mír na stole už před třemi lety. Donbas by byl autonomní, statisíce mužů naživu a stovky miliard dolarů ušetřených. Ale tehdy se ještě snilo o totální porážce Ruska.

3) všichni ti slavní evropští lídři, kteří v Bruselu nemají pro Trumpa jediné slušné slovo, se před ním v Bílém domě servilně klaněli a předháněli se v tom, kdo mu dokáže víc zalichotit. Jejich silná prohlášení s nimi jaksi nepřicestovala.

4) podle všeho to vypadá, že sankční balíčky, zmrazení majetku a dokonce ani Markétiny svetry a topení na 16 stupňů v našich obývácích Putina na kolena nesrazily. Chápu, že ti modrožlutí fanatici to nepřiznají, ale doufám, že alespoň ti normální si zpětně uvědomí jaká to byla klauniáda. Jeden by se tomu i zasmál, nebýt jednoho drobného detailu - že tahle prázdná gesta stála naše občany a firmy na fakturách za elektřinu a plyn stovky miliard korun. Úplně zbytečně.

5) Honzík Lipavký, který nám tady 3 roky bájil o tom, že s agresorem se nevyjednává, napsal na svůj twitter, že "je čas, aby Putin přestal odpalovat rakety a usedl k jednacímu stolu". Ano, pochopili jste to správně - náš ministr zahraničí vyzývá k jednání "válečného zločince, se kterým nikdy vyjednávat mesmíme a nebudeme". Mimochodem, Honzo, kdy už vyrazíš na ten Krym? Rád ti tam proplatím letenku.

Prostě a jednoduše - opět nastává situace, kdy naprosto došlo na slova nás všech, kteří jsme od prvního dne říkali, že jinak než diplomatickým jednáním s územními ústupky ze strany Ukrajiny klidu zbraní nedosáhneme. Tehdy jsme byli za chcimíry, zrádce a Putinovy agenty.

Ovšem stejně jako za covidu nyní nastane jev, jenž po cimrmanovsku nazývám "liberální úkrok stranou".

Ti, kteří celou dobu chtěli válčit do posledního Ukrajince, obrali svou hloupostí  ukrajinské a ruské občany o jejich životy a naše o jejich peníze, se nyní zázračně převtělí do pozice "my jsme vždy usilovali o mír", případně "konečně jsme donutili Putina jednat."

Ne, nechtěli jste mír, chtěli jste válku. Posílali jste Ukrajince bez mrknutí oka do Zelenského mlýnku na maso s utopickými bláboly o tom, že válka skončí tehdy, až bude Rusko vytlačeno i z Krymu, a že dotlačíme Putina k ekonomickému kolapsu.

Budu vám vaši naivitu každý den připomínat. Budu nastavovat zrcadlo vaší hlouposti a vašim lžím.

A vy mě za to budete ještě víc nenávidět.

Už se nemůžu dočkat, až se v těch předvolebních debatách na tomto tématu potkáme.

Počítám, že vám nebude stačit voda ve sklenici, ani kdyby vám ji tam lili přímo z kanystru.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
