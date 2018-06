BESIP: Na letních cestách čeká řidiče řada omezení, je lepší na ně být připraven

Prázdninové cesty mají celou řadu úskalí. Nezvyklou délku trasy, neznámé silnice, které mohou být neúměrně přeplněné, odlišnosti v dopravních předpisech, proměnlivou náladu posádky, velké riziko dopravních kolon, snahu být v cíli co nejrychleji, i nahromadění únavy a stresu z návalu práce před dovolenou.

Právě pro období, kdy se nejvíce lidí vydává za vidinou odpočinku u moře, jsou typické především tragické nehody z únavy a drobnější při zmatkování. Další příčinou bývá i přecenění vlastních sil a schopností. Stává se, že řidič, který po celý rok vyráží jen na svou „dobře známou“ víkendovou trasu, se vydá nonstop na tisícikilometrový maraton s tím, že on to přeci lehce zvládne. Zapomíná pak třeba i na pravidelné přestávky a snaží se vše odjet „na jeden zátah“ za každou cenu. Následky mohou být opravdu tragické.

„Doporučujeme, aby si člověk, který jede na dovolenou, cestu naplánoval, podíval se, kde mohou být problémy, čemu se vyhnout a zbytečně neimprovizoval. K tomu může pomoci interaktivní mapa na našem webu. Cesta na dovolenou nejsou dostihy,“ řekl na tiskové konferenci ministr dopravy Dan Ťok.

BESIP připravil mapu s omezením na častých cestách k moři

Mezi nástrahy letního cestování patří i uzavírky a dopravní omezení na trasách, kterými se prázdninoví cestovatelé často vydávají. Statisíce našich turistů se v letním období vydává směrem na jih k moři, především do Chorvatska. Aby si mohli svoji cestu dopředu řádně naplánovat a mohli se co nejbezpečněji dostat do prázdninové destinace, připravil BESIP aktualizovanou mapu pro nejvíce využívané trasy právě na cestě na Jadran s vyznačením omezení nejen v ČR, ale také v zahraničí. „Nejčastěji je diskutována situace na naší D1, ale opravy dálniční sítě vedoucí k dopravním komplikacím jsou na řadě míst i v zahraničí. Nejsme žádnou výjimkou,“ uvedl na konferenci pověřený vedoucí BESIP Tomáš Neřold. Průběžně aktualizovanou mapu najdete na webu www.ibesip.cz.

Neúprosné statistiky

Statistiky bohužel hovoří jasně. Nejvíce osob v důsledku dopravních nehod je usmrceno v červenci a srpnu. V období letních prázdnin je usmrcena a těžce zraněna pětina osob. I přesto, že se v posledních letech projevuje snižující se trend fatálních nehod, je toto období značně rizikové a v roce 2017 v průběhu prázdnin zemřelo na silnicích 101 lidí. A nejohroženější jsou v tomto období především nejzranitelnější skupiny v silničním provozu. Jedná se hlavně o děti, cyklisty a motocyklisty.

Nepozornost jako jedna z příčin častých nehod

Intenzita dopravy, dopravní omezení a stres, který si neseme ze zaměstnání, bohužel negativně ovlivňují situaci na silnici. Jsou ale i věci, které sami ovlivnit můžeme. Podle statistik a sociologického průzkumu v rámci kampaně „Nepozornost zabíjí“ České asociace pojišťoven (na níž BESIP a Policie ČR spolupracují) patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod nepozornost při řízení, kde se ve velkém počtu situací jedná o manipulaci s telefonem, případně nějakým dalším komunikačním zařízením, navigací apod. Také podle bodového hodnocení řidičů je držení telefonu třetí nejčastější přestupek. Loni jich bylo zhruba 50 000 (a to jsou jen případy, které policie řešila jako přestupek, kolik je ale asi dalších…). „Opravdovým varováním je i fakt, že až třetina řidičů sama přiznává, že za volantem posílá SMS či chatuje,“ uzavřel Tomáš Neřold.

V souvislosti s letními cestami stojí za připomenutí, že za nehody z nepozornosti může i již výše zmiňovaná únava (u mužů to je až 6,8 procenta případů) a neznalost trasy (6 procent).

Prezentaci ministra dopravy Dana Ťoka, ředitele dopravní policie Tomáše Lercha a pověřeného vedoucího BESIP Tomáše Neřolda z TK naleznete na www.ibesip.cz.

