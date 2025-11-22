ČSÚ: Zadlužení veřejného sektoru stále roste

Tisková zpráva

Výsledek hospodaření veřejného sektoru v Česku za rok 2024 skončil v deficitu na úrovni 3,0 % HDP. Hrubý konsolidovaný dluh dosáhl 89,6 % HDP.

ČSÚ: Zadlužení veřejného sektoru stále roste
Deficit veřejného sektoru za rok 2024 činil 241,3 mld. Kč, což v meziročním srovnání znamená snížení o 2,6 p. b. k HDP. Zadlužení v podobě hrubého konsolidovaného dluhu naopak meziročně vzrostlo o 0,9 p. b. k HDP na celkových 7 217,6 mld. Kč.

„Zadlužení veřejného sektoru v roce 2024 meziročně vzrostlo o 428,7 miliardy Kč. Na růstu se obdobně jako v předchozích letech podílel především nárůst dluhových cenných papírů vládních institucí a ostatních vkladů u veřejných finančních korporací. Deficit veřejného sektoru se meziročně snížil o 184,7 miliardy Kč, a to zejména kvůli poklesu deficitu vládních institucí,“ říká Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Satelitní účet veřejného sektoru v roce 2024 zahrnoval více než 19 tisíc vládních institucí a veřejných korporací, které zaměstnávaly přes 1,1 milionu osob a tvořily 19,4 % hrubé přidané hodnoty národního hospodářství.

Satelitní účet veřejného sektoru pokrývá sektor vládních institucí (S.13), veřejné nefinanční korporace (S.11001) a veřejné finanční korporace (S.12xx1), včetně centrální banky. Poskytuje tak komplexní pohled zejména na zadlužení a deficit veřejného sektoru.

Konsolidovaný dluh veřejného sektoru je tvořen závazky, které vyplývají z finančních položek národních účtů (AF.2, AF.3 a AF.4), a jeho hodnota je stanovena v tržních cenách. Deficit je rozdílem aktualizovaných příjmů a výdajů zachycených na nefinančním účtu.

Součástí databáze ČSÚ Satelitní účet veřejného sektoru (ZDE) je kromě příslušných časových řad i komentář k publikovaným datům. Aktuálně jsou zde dostupná data za rok 2023 a nově i předběžné údaje za rok 2024. V souladu s metodikou nejsou celkové hodnoty satelitního účtu veřejného sektoru součástí výpočtů maastrichtských konvergenčních kritérií.

Zdroje:

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_svs

autor: Tisková zpráva

