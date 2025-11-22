Seďa (SOCDEM): Evropa si zřejmě vůbec neuvědomuje realitu

Mírový plán, předložený USA, je z jednoho pohledu "proruský", protože akceptuje řadu požadavků Ruské federace. Na straně druhé se v něm hovoří o nutnosti jej přijmout ze strany samotné Ukrajiny a Evropské unie. To, že vyjednávači USA jednali s ruskou stranou za zády ukrajinského prezidenta, se mi nezdá velmi pravděpodobné.
Z pohledu našeho ministra zahraničí, který papouškuje stanovisko EU a EK, jde o druhý Mnichov. Tady je třeba říct, že Evropa se od samého počátku ozbrojeného konfliktu postavila za napadenou stranu a žádným svým skutkem nepodpořila diplomatické úsilí amerického prezidenta k zastavení války. Naopak se snažila "narušovat" toto úsilí a dnes se diví, že je mimo hru.
Vyjádření evropských představitelů, že budou pracovat na svém "mírovém" plánu, je science fiction či politická fata morgana. Jakoby jim nebylo líto těch ztracených životů, zničené infrastruktury a těžkéno životního údělu Ukrajinců.
Teď je ukrajinská strana "tlačena" přijmout navrhovaný mírový plán. Bezpečnostní záruky jsou důležité pro obě strany sporu, ale Evropa se tváří, že ji to nezajímá. Zřejmě si vůbec neuvědomuje realitu současného světa i současné situace na bojišti a obrovských vnitřních problémů Ukrajinců.
