Seďa (SOCDEM): Evropa si zřejmě vůbec neuvědomuje realitu

23.11.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkému mírovému plánu pro Ukrajinu

Seďa (SOCDEM): Evropa si zřejmě vůbec neuvědomuje realitu
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Mírový plán, předložený USA, je z jednoho pohledu "proruský", protože akceptuje řadu požadavků Ruské federace. Na straně druhé se v něm hovoří o nutnosti jej přijmout ze strany samotné Ukrajiny a Evropské unie. To, že vyjednávači USA jednali s ruskou stranou za zády ukrajinského prezidenta, se mi nezdá velmi pravděpodobné.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 15010 lidí

Z pohledu našeho ministra zahraničí, který papouškuje stanovisko EU a EK, jde o druhý Mnichov. Tady je třeba říct, že Evropa se od samého počátku ozbrojeného konfliktu postavila za napadenou stranu a žádným svým skutkem nepodpořila diplomatické úsilí amerického prezidenta k zastavení války. Naopak se snažila "narušovat" toto úsilí a dnes se diví, že je mimo hru.

Vyjádření evropských představitelů, že budou pracovat na svém "mírovém" plánu, je science fiction či politická fata morgana. Jakoby jim nebylo líto těch ztracených životů, zničené infrastruktury a těžkéno životního údělu Ukrajinců.

Teď je ukrajinská strana "tlačena" přijmout navrhovaný mírový plán. Bezpečnostní záruky jsou důležité pro obě strany sporu, ale Evropa se tváří, že ji to nezajímá. Zřejmě si vůbec neuvědomuje realitu současného světa i současné situace na bojišti a obrovských vnitřních problémů Ukrajinců.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Dosluhující vláda lže sama sobě
Seďa (SOCDEM): Základní problémy v Armádě ČR
Seďa (SOCDEM): Odbory mají jasně říct, na čí straně jsou
Seďa (SOCDEM): Stane se z naší země skanzen pro turisty?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Seďa , Ukrajina , USA , SOCDEM

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je příprava mírového plánu evropskými státy fata morgána?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Proč přijímat něco, co je k ničemu?

Pokud vím, i vy jste jste pak byli proti migračnímu paktu, i když za připojením k němu paradoxně stojíte také vy. I teď tvrdíte, že je nutné ho změnit a vylepšit. Proč by to nemělo jít potom, co ho odmítneme? Nebo v EU to tak funguje, že když něco odmítnete, máte smůlu a můžete jen šoupat nohama?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

8:05 Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

Americký mírový plán pro Ukrajinu, který nedávno pronikl do mezinárodních médií, představuje první s…