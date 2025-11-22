Sterzik (Stačilo!): Tajný plán, který unikl aneb Myslím, že se nudit fakt nebudeme

Tak jsme se dozvěděli o tajném americkém mírovém plánu pro Ukrajinu, který přesně ve správnou chvíli „unikl“ na veřejnost. Donald Trump už ho údajně schválil a američtí vyjednavači teď vysvětlují Ukrajincům, že by ho měli přijmout, než se velký šéf naštve a jím ovládaný protikorupční Úřad NABU ukáže i na další režimní prominenty. Na Ukrajině všichni kradou jak straky, takže to nebude žádný problém. Obvinění z korupce se zastavilo jeden maličký stupínek pod Zelenským - u Andrije Jermaka, ovšem detektivové už opatrně naznačovali, že mají nabito i na ukrajinského prezidenta.
O čem je tajný americký mírový plán, o kterém se Američané baví s Ruskem, ale nebaví se o něm s Ukrajinou? O tom, že se Ukrajina vzdá části území, omezí armádu a nevstoupí do NATO. Čili to, co Rusko požaduje od roku 2008. To, kvůli čemu se odehrálo několik převratů, Majdanů, kvůli čemu umírali civilisté na Donbasu, kvůli čemu začala plnotučná válka a o čem se jednalo v roce 2022 v Istanbulu, ale to by pak nesměl Boris Johnson přijet za Zelenským a vysvětlit mu, že je žádoucí ve válce pokračovat. Johnson tuto službu dostal dobře zaplacenou od britských zbrojařů, protože proč by se na globálních krizích měl přiživovat jen pharmabyznys, že?
Je to naprosto dezolátský plán, který reflektuje dezolátskou představu o válce a z vysoka kálí na evropské hodnoty i pravdu a lásku. Je to plán, který říká, že pravdu měl Orbán. Je to plán, který říká, že Rusko nemá zájem útočit ani na Evropu, ani na Ukrajinu, ale prostě nedopustí, aby na východním břehu Dněpru byla jakákoliv západní vojenská základna, a nedopustí, aby hned u ruských hranic byla velká a po zuby vyzbrojená armáda, ovládaná geopolitickými záměry Spojených států.
Je to plán, který potvrzuje skutečnost, kterou jsem zformuloval někdy v době ukrajinského Majdanu. Rusko chce mít Ukrajinu buďto přátelskou, anebo zničenou.
Evropská pravda a láska svým nátlakem na Trumpa i Zelenského a svou válkychtivostí dosáhla jediného, začalo se to řešit tajně a dělala se kvalitní maskirovka. Mluvilo se o raketách Tomahawk, zaváděly se sankce na Lukoil a Rosněft, hrozilo se sekundárními cly… a někde mezi tím zmizel ze scény Lavrov (kdepak asi byl?) a potichoučku se scházeli američtí a ruští vyjednavači.
Od čtvrtka evropští představitelé kejhají jak potrefené husy a Rusové hlásí, že dosáhli při vyjednáváních stavu, se kterým jsou spokojeni. Kecy o paralelách s mnichovským diktátem či jinými slavnými prohrami si může Uršula i Lipavský spláchnout do zlatého hajzlu DANA 1 Timura Mindiče. Pád Jermaka se očekává každým dnem, prolomení fronty zřejmě také. Maršál Petrla by se měl připravit a začít si chystat uspokojivé vysvětlení, že válku jsme měli vyhranou, nebýt dýky do zad od dezolátů a chcimírů. Tohle kdysi krásně zafungovalo v Německu.
Trump se, zdá se, poučil a přestal se o Ukrajině bavit s kýmkoliv. Do plánu mu nemluvili ani Starmerové, ani Merzové ani Macroni. Jen Andor Šándor zřejmě něco tušil, protože před několika dny prohlásil, že válka skončí „odporným ruským vítězstvím a zničením Ukrajiny…“ A Orbán zřejmě bude mít svůj summit v Budapešti… ausgerechnet mu to vyjde chvíli před jeho volbami. Tímto předběžně prosím své úspěšnější politické kolegy, jestli by mi tam nemohli zajistit vstupenku… klidně někam dozadu, ale rád bych u toho byl… ne jako Daniel Sterzik politik, ale jako bloger Vidlák.
Mimochodem… tři roky nic a najednou se začíná mluvit o tom, že zbrojař Strnad dělal jakési podezřelé transakce, kterými chtěl zakrýt finanční toky, vedoucí (zřejmě) k politikům. Do našeho hlavního protagonisty muniční iniciativy se pozvolna pouštějí pravdomluvná mééédia. Takové malé přátelské varování, aby ubral plyn, protože válka se chýlí ke konci?
A na závěr ještě pár informací, které s ničím nesouvisejí: Najednou se po volbách rozhoupala policie, začala vyšetřovat Fialova poradce, Ivana Netuku, největším příjemcem čínských půjček jsou USA, stále více expertů varuje před prasknutím AI investiční bubliny na Vólstrýtu, Trump prý už podepsal odtajnění Epsteinových seznamů a Izraelci přemýšlejí, jestli svým útokem na Írán příliš neposílili Saúdskou Arábii. Německá města bijí na poplach, protože jsou na pokraji bankrotu, a v našich krajích se objevuje polární záře i ze slunečních bouří, které nejsou nijak zvlášť silné…
Myslím, že se nudit fakt nebudeme. Ale do té Budapešti bych jel…
