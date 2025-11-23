Johnson se rozčílil na Trumpa: Kastrace Ukrajiny. Žantovský dodal ještě více

Prezident USA Donald Trump sliboval, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin. Nyní unikl do médií jeho 28bodový mírový plán a vyvolal bouři kritiky. Dokument, připravený v úzké spolupráci s představiteli kremelského režimu, navrhuje významné územní a vojenské ústupky ze strany Kyjeva. Zatímco Trump tvrdí, že jde o „pragmatický deal“, evropští lídři a analytici ho přirovnávají k Mnichovské dohodě z roku 1938. Ozývají se hlasy, že to není mír, ale kapitulace.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Podle uniklých informací plán vyžaduje od Ukrajiny stažení vojáků z části Doněcké oblasti, kterou nyní kontroluje, a de facto uznání ruských zisků – nejen podle současných linií, ale i za nimi. Ukrajinská armáda by neměla mít víc než 600 tisíc vojáků, což představuje personální snížení o 25 procent, zakázány mají být rakety dlouhého doletu. Rusko by navíc získalo právo veta nad otázkou přijetí zahraničních vojáků na ukrajinské půdě. Kyjev by také musel ústavně vyloučit vstup do NATO, uspořádat volby do 100 dnů a odstranit „nacistické symboly“ na svém území. Na oplátku by Rusko získalo úlevu od sankcí a návrat na světové trhy. Trump v nedávném prohlášení zdůraznil, že to není „finální nabídka“ a Zelenskému dává čas na zvážení podmínek až do čtvrtka.
Kritici tvrdí, že plán ignoruje ukrajinské zájmy a že byl vypracován bez účasti Kyjeva, Polska či evropských institucí. „Rusko by nemělo důvod se zastavit na ukrajinských hranicích,“ varuje jeden z evropských diplomatů.
Zrada jako v Mnichově a vojenská kastrace Ukrajiny
Také v Česku plán vyvolal ostré reakce. Bývalý diplomat Michael Žantovský, blízký spolupracovník Václava Havla a exvelvyslanec v USA a Británii, ho označil za „naprosto nehorázné zasahování“ do suverenity Ukrajiny. „Já si dokonce nejsem ani jistý, že ten návrh je americký. Já když čtu těch 28 bodů, tak se nemůžu zbavit dojmu, že ho psal někdo v Moskvě,“ řekl někdejší Havlův spolupracovník.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Plán přirovnal k Mnichovské dohodě, po jejímž podepsání bylo Československo obětováno nacistickému Německu. Varuje, že přijetí Trumpova návrhu by zničilo Ukrajinu v současné podobě a ohrozilo by bezpečnost Evropy, včetně Polska, Pobaltí či Slovenska. „Nejsem schopen prostě chápat, že někdo vás chce pohřbít, ale budete mít u toho květinové obřady a bude při tom hrát smuteční hudba,“ dodal bývalý diplomat. Evropa podle něj musí plán rázně odmítnout, aby zachránila jednotu NATO.
Podobně ostře reagoval bývalý britský premiér Boris Johnson. Trumpův plán označil za „zradu a vojenskou kastraci Ukrajiny“. Také Johnson plán přirovnal k Mnichovské dohodě. Připomněl, že v roce 1938 Británie a Francie donutily Československo odevzdat pohraničí Hitlerovi, což nakonec vedlo k plné okupaci země. Podle Johnsona se ruský vládce Vladimir Putin musí nad sledováním zápolení Ukrajinců a spojenců proti Trumpovu plánu „pousmát“. Kritizoval pasivitu evropských spojenců a upozornil, že plán dává Rusku kontrolu nad ukrajinským členstvím v NATO a umožňuje mu diktovat bezpečnostní politiku Ukrajiny. Trump sice slibuje, že plán Zelenskému „vyhovovat bude“, ale podle Johnsona jde o iluzi. Také kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se přidali k volání po podpoře Kyjeva a poskytnutí bezpečnostních záruk.
Kreténští evropští vůdci to nechápou
Ukrajinští představitelé Trumpův plán označili za absurdní, evropští diplomaté dokonce mluví o skandálu. Mezinárodní tisk plán téměř jednohlasně odsuzuje. New York Times ho popisuje jako „dar pro Kreml“, který by Ukrajinu donutil kapitulovat a přistoupit na většinu Putinových požadavků.
The Guardian varuje, že podepsání návrhu by odměnilo Putinovu agresi a ohrozilo by ukrajinskou demokracii.
Reuters hlásí, že západní lídři se snaží sjednotit stanoviska a Trump naznačil, že plán lze upravit.
Wall Street Journal poukazuje na fakt, že mnoho ruských požadavků z roku 2022 se nyní objevuje v Trumpově návrhu.
Také na sociální síti X (dříve Twitter) převažují negativní reakce. Bývalý britský voják Shaun Pinner tweetoval: „Trump sliboval mír, ale útoky na ukrajinská města eskalovaly. To není mír, to je zrada.“
For me, Tomahawks give Putin consequences, a clear message that if you bomb our energy infrastructure, you know exactly what’s coming back. Something he hasn’t had in years. Since Trump’s inauguration, attacks on Ukrainian cities have escalated. Everyone warned Putin wouldn’t… https://t.co/Aw4c0qyHyo— Shaun Pinner (@olddog100ua) November 14, 2025
„Trump dává Putinovi vše, co chce,“ píše další komentující.
'The Trump administration is trying to exclude from the UN resolution provisions confirming Ukraine's territorial integrity' – Kyiv Post— Zlatti71 (@Zlatti_71) November 11, 2025
'European officials from the UK, Lithuania, and Germany publicly criticized this approach. One senior diplomat bluntly stated: 'Trump is… pic.twitter.com/UQ4fyksTWW
Ukrajinská novinářka Kate Bohuslavska z Charkova kritizovala rozhovory Trumpovy administrativy s Putinem: „Vy jste ho jen posílili a dali mu propagandistický triumf.“
"I've heard a lot of people criticize Trump for talking to Putin. You don't have to agree with Putin's decision to invade Ukraine, but if you want to achieve peace, you have to be strong and talk to people. You have to engage in aggressive, active diplomacy." - Vance— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 15, 2025
So, how… pic.twitter.com/b2pE9uLprh
Ekonom Tymofiy Mylovanov citoval amerického generála Hodgese: „Trump chce mír, ale odmítá uznat Rusko jako agresora.“
Hodges: Trump is sincere when he says he wants to end the killing in Ukraine and see peace.— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 5, 2025
The problem is he hasn’t done what’s necessary for lasting peace. He won’t say Russia is the aggressor or tell Putin to get his troops out. 1/ pic.twitter.com/29lw0uP0rB
„Americká intervence měla Ukrajině pomoci, ale teď ji jen posílá domů v rakvích,“ vyjádřil se další uživatel na X.
Ukrainians prayed, fasted and wept for American intervention. Trump promised them he would end the war in 24 hours. Zelenskyy thought the war would end because of American intervention.— Pastor Who (@PastorMarvy) November 2, 2025
America intervened but guess what? Ukraine has lost more lands, lost more people, had their…
„Tak jsem si přečetl ten Trumpův ‚mírový plán‘. A je to teda dobrý vtip. Nikdo s trojciferným IQ si nemůže myslet, že by tohle fungovalo. Tohle není dohoda mezi dvěma rovnocennými státy, tohle je podmínečná kapitulace. Pokud to Ukrajina přijme, je to její právo. Ale absolutně do toho nesmí být nucena,“ napsal Martin Cvrček (ODS).
Tak jsem si přečetl ten Trumpův „mírový plán“. A je to teda dobrý vtip. Nikdo s trojciferným IQ si nemůže myslet, že by tohle fungovalo. Tohle není dohoda mezi dvěma rovnocennými státy, tohle je podmínečná kapitulace. Pokud to Ukrajina přijme, je to její právo. Ale absolutně do… pic.twitter.com/b2iiJFUbyJ— Martin Cvrček ????? (@cvrcek_martin) November 21, 2025
Trumpovi příznivci plán naopak obhajují jako pragmatický. „Mírový plán Donalda Trumpa nabízí Ukrajině příležitost snížit ztráty, vzhledem k tomu, že ve válce prohrává a Rusko by mohlo anektovat více území, než Kyjev v rámci dohody postoupí. Ale stěžující si, blábolící, bloudící a kreténští evropští vůdci to nechápou,“ publikovala na X CPA Mairura M'Murong'a.
The @realDonaldTrump peace plan offers an opportunity for Ukraine to cut losses given that it is losing in the war and Russia could annex more land than Kiev is ceding under the accord.But the complaining ,babbling ,delusional and cretinous Europe leaders do not understand this.— CPA Mairura M'Murong'a (@kim_mwirichia) November 22, 2025
„Mírový plán není zdaleka tak problematický, jak někteří kritici tvrdí. A Trump tady fakt riskuje!!!!“ vyjádřila se Monika Palotai, kterou zajímá „surfování, zahraniční politika, mezinárodní právo“.
A přidala třináctibodové vysvětlení. Např. v bodě 11 píše: „Ukrajina není pro Spojené státy strategicky životně důležitá. Amerika čelí mnohem naléhavějším domácím krizím – nekontrolované nelegální migraci, energetické nejistotě, rostoucím cenám, rodinám v těžkých situacích, kartelům, fentanylu, obezitě a dalším. Amerika na prvním místě vyžaduje upřednostnění občanů USA před zahraničními závazky.“
The peace plan isn’t nearly as problematic as some critics claim.— Monika Palotai (@monika_palotai) November 22, 2025
And Trump actually taking risks here!!!!https://t.co/8Hi2f8y9zO’s a framework, not a final document — the real negotiations begin only after acceptance.
2.Any territorial concessions are de facto, not de jure —… https://t.co/peLJKdZcmq
„Aktuálně to vypadá tak... že plán ukončení války na Ukrajině poslouží v EU k vyvolání hysterie proti Donaldu Trumpovi a jeho administrativě... Aneb hezky česky.... za dobrotu na žebrotu…,“ podpořil snahu amerického prezidenta Josef Jeřábek.
Aktuálně to vypadá tak... že plán ukončení války na Ukrajině poslouží v ???? k vyvolání hysterie proti Donaldu Trumpovi a jeho administrativě...— ????volič Jeřábek (@tatonka_apokryf) November 22, 2025
Aneb hezky ????.... za dobrotu na žebrotu... https://t.co/Zc7tYjKK5a
Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD, na síti X napsal: „Požadujeme okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny dosluhující Fialovou vládou.“
Požadujeme okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny dosluhující Fialovou vládou ???? pic.twitter.com/rLDQLnClZH— Tomio Okamura (@tomio_cz) November 22, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská