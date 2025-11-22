ČEZ: Společnost Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii

Jde o tradiční jadernou lokalitu, kde již fungovala jaderná elektrárna. Výběr lokality potvrdila britská vládní organizace Great British Energy - Nuclear (GBE-N), která letos vybrala společnost Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) ve Velké Británii. Rozhodnutí je významné i pro Česko, protože ČEZ plánuje ve spolupráci s Rolls-Royce SMR postavit až 3 GW malých modulárních reaktorů. První český SMR by měl vyrůst také v tradiční jaderné lokalitě, a to v sousedství Jaderné elektrárny Temelín.
Great British Energy - Nuclear je mimorezortní vládní organizace Velké Británie, která má za cíl podporovat rozvoj jaderné energetiky ve Velké Británii jako součást širší strategie dosažení energetické bezpečnosti a uhlíkové neutrality.
„Úspěchy Rolls-Royce SMR na domácí půdě ve Velké Británii potvrzují správnost našich kroků z října loňského roku, kdy jsme s britským partnerem uzavřeli partnerství a postupně získali zhruba pětinový podíl v této společnosti. Usilovně pracujeme na tom, abychom první malý modulární reaktor v České republice postavili přibližně v polovině 30. let. V budoucím energetickém mixu s nimi počítáme po boku velkých jaderných bloků a obnovitelných zdrojů. Nejde ale jen o bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie, v regionech sehrají SMR nezbytnou roli také v dodávkách tepla,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.
Wylfa má dlouhou jadernou tradici
Zvolená lokalita Wylfa disponuje podle Rolls-Royce SMR díky své jaderné tradici kvalifikovanou pracovní silou. Britská vláda označila rozhodnutí za nejvýznamnější průmyslovou investici v severním Walesu za poslední generaci.
V lokalitě Wylfa byl první blok jaderné elektrárny uveden do provozu v roce 1971, druhý blok o rok později. Jaderná elektrárna Wylfa přestala vyrábět v roce 2015, nadále se ale počítalo s využitím této lokality pro moderní jaderné zdroje.
Očekává se, že každá elektrárna Rolls-Royce SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní, cenově dostupné a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let.
První malý modulární reaktor v ČR má vzniknout v Temelíně
ČEZ získal podíl ve společnosti Rolls-Royce SMR formou kapitálového vstupu. Díky investici se postupně v čase stal strategickým minoritním akcionářem. Vstup společnosti ČEZ posílil pozici Rolls-Royce SMR jako lídra v oblasti SMR a staví společnost ČEZ, Rolls-Royce SMR a jejich stávající akcionáře do čela rozvoje malých modulárních reaktorů.
První malý modulární reaktor by měl vzniknout vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině 30. let. Další lokality nyní ČEZ posuzuje. Jako vhodné se jeví právě lokality současných uhelných elektráren, například Tušimice v Ústeckém kraji. Nové jaderné zdroje jsou nezbytné pro zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky a tím i celé Evropy. Konkrétně v Tušimicích půjde také o důležitý zdroj tepla pro okolní města a obce.
Malé jaderné reaktory se mohou stát významnou součástí transformace ústeckého regionu z uhelného průmyslu na moderní energetiku. Uhelné elektrárny a doly nevyhnutelně skončí a region potřebuje nové zdroje energie i uplatnění pro stávající zaměstnance. To vše mohou malé modulární reaktory pomoci zajistit.
autor: Tisková zpráva