Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné dodávky vakcín proti žloutence typu A včetně vakcín pro děti

Ministerstvo zdravotnictví již od letních měsíců průběžně řeší ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, distribuční společností Avenier a výrobci vakcín opakované mimořádné závozy vakcín proti virové hepatitidě A do České republiky. Mimořádných závozů se již uskutečnila řada, čímž byl z velké části pokryt velmi vysoký zájem o očkování. V letošním roce bylo první dávkou naočkováno již přes 207 tisíc osob. V následujících týdnech dorazí další mimořádné dodávky, následované dalšími plánovanými dodávkami v lednu 2026.
Vysoký počet nakažených vede i k nebývale vysokému zájmu o očkování, což rovněž vedlo k vyočkování zásob pro standardní sezónu. Mimořádné závozy vakcín probíhají již od letních měsíců, nicméně Česká republika není jedinou evropskou zemí potýkající se s vyšším výskytem žloutenky A, což vedlo k celoevropskému nárůstu poptávky. I tak se Ministerstvu zdravotnictví daří vyjednávat mimořádné dodávky, které postupně saturují poptávku po očkování.
Mimořádná dodávka vakcín Avaxim 80 U Pediatric/Pediatrique v počtu bezmála 13 tisíc dávek, zajištěných nad rámec již vyjednaných mimořádných dodávek, již byla propuštěna Státním ústavem pro kontrolu léčiv a lze ji při očkování kombinovat i s vakcínami s jiným komerčním názvem.
„Zájem o očkování proti hepatitidě A je i nadále vysoký a Ministerstvo zdravotnictví proto neustává v jednáních o dalších mimořádných dodávkách. Nejnovější dodávka vakcín Avaxim je ukázkou toho, že tato jednání jsou úspěšná. Jsme samozřejmě v kontaktu i s odbornými společnostmi a sdruženími lékařů, abychom dosáhli maximálního pokrytí poptávky po očkování,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
autor: Tisková zpráva