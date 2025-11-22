Kyjev návrh nepřijme, tuší Kotrba. Stále jej někdo platí

22.11.2025 20:50 | Monitoring

Aktuální návrh mírové dohody podle analytika Štěpána Kotrby Ukrajina nepřijme. „Kyjev stále někdo krmí, šatí, platí, vyzbrojuje. Stále se tam svítí, topí, jezdí auty. Systém se stále udržuje v naději na vítězství,“ míní. Pro server neČT24 podotýká, že tak EU „stále realizuje Putinovu taktiku demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“.

Ukrajinou v posledních dvou týdnech otřásá odhalení korupčního skandálu, v rámci nějž vysoce postavení představitelé mimo jiné brali úplatky za stavební projekty na ochranu elektráren před ruskými raketovými útoky a utržené peníze poté „prali“ přes okolí tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. 

„Čistit“ korupční peníze měl například Timur Mindič – spolumajitel ukrajinské produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj založil před svým nástupem do prezidentského úřadu. Jen několik hodin před tím, než do jeho nemovitostí pronikli vyšetřovatelé z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU), Mindič ze země uprchl do Polska. 

Kromě Mindiče protikorupční orgány na Ukrajině vyšetřují také další osoby z okolí Zelenského a v odposleších má figurovat také vlivný šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Děje se tak navíc jen několik měsíců poté, co se Zelenskyj snažil ukrajinské nezávislé protikorupční orgány destabilizovat a převzít nad nimi dohled.

Analytik Štěpán Kotrba pro server neČT24 uvedl, že si nemyslí, že by skandál, sahající až k nejbližšímu okolí Zelenského, ovlivnil pomoc pro napadenou zemi. Evropa dle něj Ukrajině pomáhat bude, protože jí „nic jiného kvůli strategii ‚Drang nach Osten II‘ nezbývá“. „Investovala příliš. Odepsání těchto investic je smrtelnou ranou,“ míní. 

„Pro Rusko už nejsme jen ne-přátelské země, už jsme nepřátelské země. Bohužel. Nejsme neutrální. Aktivně pomáháme ukrajinské armádě ve výrobě dronů, v dodávkách střeliva. Dokonce jsme Ukrajině postavili družici pro vizuální průzkum. Lobujeme za pokračování války na Ukrajině v Evropě i v NATO,“ podotýká analytik. 

Dle mínění Kotrby Moskva zaujala strategii, skrze níž jí jde o destrukci naší životní úrovně. „Cílem Moskvy přitom není nad Ukrajinou rychle, ale jen na chvíli zvítězit, řešit pak partyzánskou válku s ukronacisty a nechat se opět hnát do kouta evropským expanzionismem a politikou rozvracející země v blízkém pohraničí. Cílem ‚speciální vojenské operace‘ (není to válka, ta by vypadala jinak) je za cenu minimálních ztrát podporou Ukrajiny ekonomicky vyčerpat Evropu a způsobit, že nebude několik desítek let schopna řešit ani svou, a tím méně ukrajinskou životní úroveň. To je tvorba cordon sanitaire,“ popsal.

Kotrba podotkl, že kdyby byl náčelníkem ruských zpravodajců, pak byl „angažoval vedení Evropské komise, Martina Ondráčka, prezidenta Pavla a jim podobné chciválky“ a „Oganesjany“. „Podívejte se na stav evropských armád…“ poukázal s tím, že Evropa dnes podle něj není schopna přemýšlet v logice války a na vítězství v případném dlouhém vyčerpávajícím konfliktu. „Přesto o válce s Ruskem stále srdnatěji mluví a bubnuje na šturm. Není to směšné?“ táže se.

Aktuálně šířený návrh mírové dohody dle Kotrby zatím Kyjev nepřijme, ale „jednoho dne bude muset“. Zatím prý ovšem neuzrál čas. „Kyjev stále někdo krmí, šatí, platí, vyzbrojuje. Stále se tam svítí, topí, jezdí auty. Systém se stále udržuje v naději na vítězství. EU stále realizuje Putinovu taktiku demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Ti, kteří chtějí bojovat a umírat za neonacionalistické ideály Zelenského Ukrajiny, stále mají možnost. Umřít. Za Banderu, za Zelenského, za vlast. Stále umírají. Mně jich ale líto není. Měli možnost nejít do války. Emigrovat nebo se vzbouřit. Nenechat se odvést. Zastřelit každého verbíře. Vyhodit do vzduchu každou náborovou kancelář,“ komentuje. 

Dodává, že Trumpův a Putinův zájem není silná Evropa, nýbrž „slabá a vyčerpaná Evropa, která investovala stovky miliard eur do Ukrajiny a přišla o ně“. „Závislá Evropa.“ „Jen Leyenová a Pavel to stále odmítají pochopit,“ připojil Kotrba k aktuálním evropským nesouhlasným ohlasům k nynějšímu mírového návrhu.

