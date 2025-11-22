Národní památkový ústav představuje novinku, permanentku Na památky

Držitel permanentky může během jednoho roku, kdy permanentka platí, navštívit neomezený počet prohlídek, s výjimkou exkluzivních okruhů a kulturních akcí.
Nyní nabízíme limitovanou edici 250 kusů karet platných na kalendářní rok 2026 za zaváděcí cenu 2000 korun, budou dostupné tedy pouze do vyprodání. Po zakoupení vám emailem ihned doručíme elektronickou verzi permanentky (kompatibilní pro Google Peněženky nebo Apple Wallet). Elegantní designová kartička vám pak bude odeslána poštou do dvou pracovních dnů od zaplacení.
Pozor! Chcete-li kartičku darovat pod stromeček, objednávejte nejpozději do 18. 12. 2025.
Nenechte si ujít příležitost obdarovat své blízké nebo udělat radost sami sobě a užít si návštěvu našich památek za velmi příznivou cenu.
autor: Tisková zpráva