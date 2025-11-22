Armáda ČR: Příprava českých pilotů na letouny F-35 pokračuje

22.11.2025 22:08 | Tisková zpráva

Projekt nákupu letounů F-35 vstoupil do další fáze, minulý týden proběhl výcvik pilotů 211. taktické letky.

Armáda ČR: Příprava českých pilotů na letouny F-35 pokračuje
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Výcviku se účastnili i instruktoři ze vzdušných sil USA specializující se právě na pořizované letouny páté generace. Cílem bylo, aby se američtí instruktoři seznámili se současným výcvikem českých pilotů při plnění taktických úkolů. Na základě toho se pak připraví podmínky pro přípravu prvních českých pilotů F-35 ve Spojených státech.

Cvičení i brífinky probíhaly v angličtině ve dnech 10. až 14. listopadu. Jeden z amerických instruktorů působí přímo na základně Ebbing ve státě Arkansas, kde se budou čeští piloti na letouny F-35 přeškolovat, a to včetně bojového a instruktorského výcviku. Působí zde nejen v roli instruktora, ale také jako zástupce velitele letky a zodpovídá tak za výcvik zahraničních pilotů.

„Oba instruktory známe již z dřívějška z Texasu, kde jsme měli možnost absolvovat už několik týdenních stáží na simulátorech F-35. Velmi pozitivně tam hodnotili práci našich pilotů, kteří se vždy velmi rychle adaptovali na letouny páté generace a zvládli plnit i složitější taktické scénáře. Společné cvičení na simulátorech v Česku tuto úspěšnou spolupráci prohlubuje a umožňuje vytvořit podmínky pro co nejefektivnější výcvik našich budoucích pilotů F-35,“ uvedl major Aleš Svoboda z velitelství Vzdušných sil Armády ČR, který má v rámci programu F-35 na starosti výcvik pilotů.

Během výcvikového týdne probíhaly jak brífinky o náplni výcviku českých pilotů a jeho transformaci v následujících letech, tak o taktice pilotů Gripenů – tedy do úrovně odpovídající neutajovanému režimu. Čeští piloti a zástupci integrovaného pracovního týmu taktického letectva (IPT TL), který zodpovídá za začlenění letounů F-35 do Armády ČR, také získali potřebné informace o současné podobě základny Ebbing, o výstavbě tamní nemovité infrastruktury a o dalších změnách. Ty mají za cíl zvýšit kapacitu provozu, zefektivnit a zkvalitnit výcvik zahraničních pilotů, včetně těch českých.

Američtí instruktoři si společné cvičení v Pardubicích pochvalovali jako velmi přínosné, protože díky tomu mohli detailně porozumět tomu, jak čeští stíhací piloti trénují a takticky uvažují. Na základě těchto poznatků pak budou moci poskytnout v USA českým pilotům co nejefektivnější výcvik. Vyjádřili také přesvědčení, že češti piloti Gripenů jsou výborně připraveni a jejich přechod na F-35 bude bezproblémový a úspěšný.

Čeští piloti se již několikrát v USA školení pro projekt letounů páté generace účastnili, hlavní fáze výcviku je pak plánována na roky 2029–2031. Tehdy bychom již měli přebírat první z celkem 24 pořizovaných strojů F-35. V této době by už také mělo být do finální podoby dobudováno i veškeré zázemí základny Ebbing, a to včetně rozšíření vzdušného prostoru vyhrazeného pro vojenské lety, aby čeští piloti měli k výcviku co nejlepší podmínky.

autor: Tisková zpráva

