České dráhy oficiálním dopravcem Mistrovství světa žen ve florbale 2025

22.11.2025 11:27 | Tisková zpráva

Světový florbal míří do Česka! A České dráhy budou u toho. Mistrovství světa žen ve florbale budou hostit od 6. do 14. prosince Brno a Ostrava.

Foto: red
Popisek: ČD - logo

České dráhy zajistí v rámci akce kompletní dopravní servis. Ten zahrnuje koordinaci přeprav mezi jednotlivými místy konání a zajištění autobusové dopravy autobusy společnosti ČD Bus pro týmy v rámci pořadatelských měst. Pro pohodlnou přepravu hráček vypraví mezi městy i zvláštní vlaky a posílí dopravu pro fanoušky ve dnech utkání.

Arény v Brně i Ostravě jsou pak pro fanoušky ženského florbalu z celé republiky nejsnáze dosažitelné právě vlakem. Ostravská Ostravar Aréna, kde se budou hrát zápasy play-off leží asi dvacet minut pěšky od železniční stanice Ostrava-Vítkovice a jezdí na ní pravidelné spoje S9 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín.

V Brně pak bude mistrovství hostit areál STAREZ ARÉNY VODOVA, odkud je to asi 25 minut chůze k nově zrekonstruované stanici Brno-Královo Pole, kde zastavují osobní vlaky, ale i například rychlíky Vysočina.

Ostrava i Brno jsou navíc důležité železniční uzly české železnice. Do obou měst jezdí komfortní spoje Českých drah EuroCity, SC Pendolino a railjet. Vlak tak nabízí pohodlné spojení do obou měst světového florbalu z Prahy a z dalších míst České republiky, ale také z Vídně, Varšavy, Bratislavy nebo z Budapešti.

Na florbal nejvýhodněji s vlaky Českých drah

České dráhy navíc připravily pro fanoušky zvýhodněnou nabídku VLAK+ MS Florbal, která bude platit pro finálový víkend v Ostravě. Tato nabídka umožní zpáteční cestu vlakem s 50% slevou, a to po načtení QR kódu přes aplikaci Můj vlak, který bude umístěn v prostorách Ostravar Arény během konání mistrovství.

Jízdenku pro cestu do Ostravy lze zakoupit na kterýkoliv den v období 12. – 14. 12. 2025, jízdenku pro cestu zpět pak na kterýkoliv den od 13. do 15. 12. 2025. Jízdenky je možné zakoupit výhradně on-line.

Podrobné informace o této nabídce jsou ZDE. Vstupenky na všechny zápasy světového šampionátu zakoupíte ZDE.

autor: Tisková zpráva

