BESIP: Příprava a klid mohou předejít nehodám

Důkladná příprava vozidla, správné používání sněhových řetězů a přizpůsobení stylu jízdy aktuálním podmínkám je podstatou toho, na co by měl řidič dát pozor. Zimní období klade zvýšené nároky na technickou připravenost řidičů i jejich schopnost reagovat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat jízdě na ledovce a sněhu. Povrch vozovky se může změnit i během několika metrů. Proto je nutné rychlost přizpůsobovat aktuálním podmínkám, nikoli pouze povoleným limitům. Na mostech, v lesních a stinných úsecích nebo na mokré vozovce při teplotách kolem nuly hrozí vznik náledí i tam, kde to řidič neočekává. Na mostní úseky, kde je vozovka náchylná k?námraze, upozorňují řidiče modré směrové sloupky.
Zásadní je plynulá jízda bez prudkého brzdění, zrychlování a trhavých pohybů volantem, stejně jako bezpečný odstup od vozidel před sebou, minimálně na úrovni dvou vteřin.
Dalším často podceňovaným rizikem je nedostatečně očištěné vozidlo. Zasněžená či zamrzlá okna výrazně omezují výhled řidiče a jízdou s omezeným výhledem porušujete pravidla silničního provozu. Na místě může řidič za neočištěné vozidlo dostat pokutu až 1 500 korun. Navíc sníh nebo led ze střechy auta se může za jízdy uvolnit a ohrozit ostatní účastníky provozu.
Sice podle zákona o silničním provozu platí, že řidič nesmí ostatní obtěžovat nadměrným hlukem nebo ponecháním nastartovaného motoru stojícího vozidla, avšak k porušení tohoto zákazu nedochází, když je nutné zajistit nějaké funkce vozidel, což může při velmi nízkých teplotách nastat.
V některých případech mohou být velkou pomocí i sněhové řetězy. Ideální je vyzkoušet si jejich nasazení ještě před zimní sezónou například na parkovišti. Vyhnete se tak stresu při prvním nasazování ve sněhu a mrazu. Vždy se řiďte pokyny výrobce. Jednotlivé typy řetězů se mohou v postupu nasazování lišit. Nemusí být nasazeny dokonale, klíčové je jejich správné upevnění a dotažení, přičemž, po několika metrech jízdy je vhodné jejich usazení zkontrolovat. Důležitá je také příprava vybavení, jako jsou rukavice, svítilna a podložka pod kolena, které by měly být ve vozidle snadno dostupné.
Při nasazených řetězech nesmí rychlost auta překročit rychlost 50 km/h. Vedle toho vždy platí obecná povinnost přizpůsobit rychlost stavu vozovky, počasí a okolnostem. Poškozené řetězy se nepoužívají, zde hrozí riziko jejich utržení, poškození brzd, špatného vedení ABS podobně.
Povinnost nasadit sněhové řetězy vzniká v některých případech ze zákona tam, kde je to stanoveno dopravní značkou „Použití protiskluzových řetězů“. Tato značka nařizuje použití řetězů na hnaných kolech vozidla za ztížených podmínek, a to po celou dobu platnosti úseku označeného touto značkou, pokud je vozovka pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo ledu.
V případě sněhových řetězů platí také to, že se nepoužívají na holém asfaltu. I v tomto případě hrozí poškození vozidla, řetězů i samotného povrchu vozovky. Zároveň se opět mění ovladatelnost vozidla a jeho schopnost brzdit nebo reagovat způsobem, na který je řidič zvyklý a který předpokládá.
Zodpovědná příprava a klidný styl jízdy jsou základními předpoklady bezpečné cesty. Pokud je to možné z hlediska provozu a bezpečného pohybu na vozovce, je vhodné vyzkoušet si na zasněžené/zledovatělé silnici reakci vozidla při brždění i zatáčení. Pro případ krizových situací či uvíznutí v?koloně je důležité mít vždy dostatek paliva. Vhodné je také mít v?autě nápoje, malé občerstvení a deku.
