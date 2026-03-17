Důvod jít na Letnou? U lidí neprošel, Milion chvilek narazil

17.03.2026 19:46 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Objevila se petice za odvolání Natálie Vachatové. Na sociálních sítích ji sdílela iniciativa Milion chvilek pro demokracii i projekt Štít demokracie. Autoři v ní varují před údajnými ruskými vazbami a označují Vachatovou za bezpečnostní hrozbu. Vyvolali tím však řadu dotazů, v čem má konkrétně toto riziko spočívat. Část diskutujících lidí na sociálních sítích se nyní dožaduje důkazů, jmen expertů i přesného vysvětlení, proč má být poradkyně premiéra vydíratelná a čím má ohrožovat stát.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej zaměřená proti vzniku vlády

„Paní Vachatová má tolik prokázaných ruských vazeb, že je pro náš stát jednoznačnou bezpečnostní hrozbou. Navíc je vydíratelná přes svého bratra, který ve velkém obchoduje s ruským státem,“ uvedla na svém oficiálním účtu sociální sítě X iniciativa Milion chvilek pro demokracii.

Pod příspěvkem Milion chvilek sdílel odkaz na petici za odvolání Natálie Vachatové z pozice poradkyně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Spolutvůrkyní petice je Johana Hovorková (nyní Šafrová), šéfredaktorka serveru FORUM24, které otevřeně podporuje nynější opozici a kritizuje Andreje Babiše.

„Odmítáme, aby člověk, který je ohrožením naší bezpečnosti, působil v bezprostřední blízkosti premiéra a aby se podílel na tvorbě zákonů, které ovlivní všechny občany České republiky,“ píše se v textu petice.

K osobě Natálie Vachatové petice připomíná, že působila v „proruské Trikoloře“ a organizaci Spolku na obranu svobody projevu, jehož činnost „nápadně připomíná součást hybridní války proti suverénní České republice“.

„Natálie Vachatová je podle expertů bezpečnostním rizikem kvůli svým vazbám na Ruskou federaci, kde žije a pracuje její bratr,“ stojí v petici.

V reakci na příspěvek Milionu chvilek se ozval politický konzultant a publicista Michal Walter Kraft s otázkou, čím konkrétně je Natálie Vachatová vydíratelná a jakou konkrétní bezpečnostní hrozbu představuje.

I mnohým dalším uživatelům X se odvolání poradkyně předsedy vlády nelíbí. Na X, pod příspěvkem Milionu chvilek, vyčítali tvůrcům petice především jejich nekonkrétnost v údajných hrozbách, které by Natálie Vachatová měla podle zmiňovaných nejmenovaných expertů představovat.

„Proboha jaká zpitka tu petici psala a po kolika drincích? To nedokážete ani napsat, dle jakých expertů a dalším věcem dat kontext? Nebo se Vám jen nehodí?“ dožadoval se odpovědi uživatel sítě X Filip.

„Vy jste takoví pokrytci, že bych vás taky odvolal. Kdo založí petici ZŠ zrušení Milionu chvilek?“ ptal se jeden z uživatelů.

„Roky jste kolem Natálie Vachatové mlčeli a svět byl v rovnováze,“ připomněl Milionu chvilek další uživatel X. „Jakmile se uvolila k spolupráci na zákonu, který by Vám mohl být nepříjemný, rovnováha skončila.“

„To jako od určování bezpečnostních hrozeb tu teď jste vy, jo?“ nechápal jiný uživatel.

„Tohle může podepsat jenom vymytý milionchvilkař,“ usoudil další. „Tam není jediná relevantní věta. Tak například KDO JSOU TI EXPERTI, kteří tvrdí ty kraviny, co tam uvádíte?“ ptal se.

Jiný uživatel se zase vysmál představě, že by nezisková organizace měla odvolávat politiky z jejich funkcí.

„Bezpečnostní hrozba pro nás všechny je vaše nakažlivá hloupost, vážený pane,“ konkretizoval hrozbu jeden z dalších přispěvatelů.

 

Milion chvilek mezitím dále plánuje demonstraci na Letné 21. března. V posledních dnech se snaží výrazně mobilizovat veřejnost, protože se objevují názory, že akce nemá smysl a účast bude malá. Organizátoři se nicméně snaží vytvořit dojem, že půjde o velké setkání podobné protestům z roku 2019.

Demonstrace je propagována především jako protest proti vládě premiéra Andreje Babiše a jako způsob, jak vyjádřit obavy o stav demokracie.

Na petici z dílny Johany Hovorkové mimo jiné odkázala iniciativa Petra Ludwiga a Antonína Pášmy Štít demokracie. „Vadí vám proruská Vachatová jako oficiální poradkyně premiéra země? Tak s tím pojďme něco udělat. Podepište petici za její ODVOLÁNÍ,“ vyzývá Štít demokracie občany ČR.

