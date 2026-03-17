Okamura (SPD): Předložíme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR

To je děs. Nejvíce Ukrajinců, kteří jsou v EU pod dočasnou ochranou, je v přepočtu na počet obyvatel v České republice, následuje nás Polsko se Slovenskem. Na konci ledna jich bylo v Česku 397 185 (9,1 procenta), konkrétně 36,4 na tisíc obyvatel. V Polsku pak 26,5 a na Slovensku 25,8. Ve srovnání s koncem prosince 2025 se počet Ukrajinců na území států Evropské unie zvýšil o 23 110, tedy o půl procenta. Tento počet vzrostl ve 23 zemích EU, přičemž tři největší absolutní nárůsty byly zaznamenány v Německu (+9610, 0,8 procent), v České republice (+4130, 1,1 procent) a Španělsku (+2560, jedno procento),“ stojí dále ve statistice. Uvádí to Eurostat.
Během krátké doby předložíme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR. Nechceme tu tolik mnoho Ukrajinců. Říkáme, ať tu zůstanou pouze ti, kteří jsou nezbytní pro naši ekonomiku a na jejichž pracovní pozice nelze umístit české občany.
Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.
Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.