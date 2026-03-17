Konec legrace: Za Vachatovou se postavil známý advokát, hrozí žaloby

17.03.2026 20:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Právní zastoupení Natálie Vachatové převzal advokát Radek Suchý. Poradkyně předsedy vlády čelí výhrůžkám smrtí a proti podobným útokům se hodlá bránit trestněprávní i občanskoprávní cestou.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Natálie Vachatová

„Dne 16. března t.r. jsem převzal právní zastoupení paní Natálie Vachatové, která se v uplynulých dnech stala se svojí rodinou terčem nevybíravých útoků a vyhrožování,“ oznámil advokát Radek Suchý v úterý v příspěvku na svém facebookovém profilu.

Výhrůžky včetně výhrůžek smrtí, mají podle jeho mínění za cíl Vachatovou veřejně dehonestovat vzhledem k jejímu působení poradkyně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

„Klientka se rozhodla intenzivně bránit proti hrubým, urážlivým a lživým výrokům a šikaně, které je vystavena. Na obranu svých osobnostních práv užijeme jak prostředků trestního práva, tak nástrojů občanského práva,“ uvedl advokát.

Natálie Vachatová se stala terčem útoků na sociálních sítích předně v souvislosti s její rolí v přípravě návrhu zákona o zahraničním vlivu na neziskové organizace. Kritici ji obviňují z údajných vazeb na Rusko a vyzývají k jejímu odvolání.

V úterý se dokonce objevila petice pro odvolání Vachatové z pozice poradkyně předsedy vlády, ve které jsou zmíněny její údajné vazby na Rusko i to, že v minulosti působila v „proruské“ straně Trikolora.

Psali jsme:

Poslankyně vynesla podrobnosti o Markétě Šichtařové
Výhrůžky věšením kvůli zákonu? Chystejme se na nejhorší, obává se Zbořil
Ať to vypadá jako nehoda, vyzval člen ODS k útoku na české občany
Výborný (KDU-ČSL): Obhajovat Putina a legitimizovat ruské „volby“?

Investiční produkt pro děti

Mohl byste mi prosím o tom investičním produktu pro děti sdělit více? A druhá věc, myslíte, že většina lidí má na to investovat, když má problém si vůbec vytvořit nějaký finanční polštář? Nemyslíte, že tento problém, kdy lidé sotva vychází s výplatami je třeba řešit především? Jde totiž o lidi, co p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila

Další články z rubriky

Důvod jít na Letnou? U lidí neprošel, Milion chvilek narazil

19:46 Důvod jít na Letnou? U lidí neprošel, Milion chvilek narazil

Objevila se petice za odvolání Natálie Vachatové. Na sociálních sítích ji sdílela iniciativa Milion …