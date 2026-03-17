Konec legrace: Za Vachatovou se postavil známý advokát, hrozí žaloby

„Dne 16. března t.r. jsem převzal právní zastoupení paní Natálie Vachatové, která se v uplynulých dnech stala se svojí rodinou terčem nevybíravých útoků a vyhrožování,“ oznámil advokát Radek Suchý v úterý v příspěvku na svém facebookovém profilu.
Výhrůžky včetně výhrůžek smrtí, mají podle jeho mínění za cíl Vachatovou veřejně dehonestovat vzhledem k jejímu působení poradkyně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).
„Klientka se rozhodla intenzivně bránit proti hrubým, urážlivým a lživým výrokům a šikaně, které je vystavena. Na obranu svých osobnostních práv užijeme jak prostředků trestního práva, tak nástrojů občanského práva,“ uvedl advokát.
Natálie Vachatová se stala terčem útoků na sociálních sítích předně v souvislosti s její rolí v přípravě návrhu zákona o zahraničním vlivu na neziskové organizace. Kritici ji obviňují z údajných vazeb na Rusko a vyzývají k jejímu odvolání.
V úterý se dokonce objevila petice pro odvolání Vachatové z pozice poradkyně předsedy vlády, ve které jsou zmíněny její údajné vazby na Rusko i to, že v minulosti působila v „proruské“ straně Trikolora.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.