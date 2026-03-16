ČEZ: Infocentru Elektrárny Ledvice láká na 6,5km dlouhý pochod

17.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vodní elektrárna Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, se v sobotu 21. března mimořádně otevře veřejnosti. Stane se tak tradičně u příležitosti Světového dne vody.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

První exkurze začíná v 10 a poslední v 15.30 hodin. Návštěvníci se tak budou moci podívat do všech jejích důležitých vnitřních i venkovních částí. Na prohlídku je ovšem nutné se předem zaregistrovat ZDE. Světový den vody si již podruhé budou moci připomenou i návštěvníci Informačního centra v Elektrárně Ledvice a hlavně účastníci 2. ročníku pochodu podél v zemi ukrytého tělesa přivaděče labské vody. Zhruba 6,5 km dlouhá trasa začíná v 9 hodin startem u vlakového nádraží v Ohníči. Cílem je pochopitelně infocentrum.

Vodní elektrárny se v České republice významnou měrou podílejí na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich význam ale v posledních letech ještě více roste díky schopnosti dosáhnout během několika desítek vteřin plného výkonu, a tak přispívat ke stabilnímu provozu české energetické sítě. O jejich významu a přínosu se veřejnost může přesvědčit už příští sobotu, kdy Skupina ČEZ u příležitosti Světového dne vody uspořádá mimořádné exkurze do několika provozů. Na Labi se lidem otevře VE Střekov v Ústí nad Labem.

Jednotlivé exkurze VE Střekov proběhnou podle za řadu let osvědčeného scénáře. Nejdříve se zájemci seznámí s její historií, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína, odkud lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Následně po prohlídce velína zavítají do strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu pak budou k vidění například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodna, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě.  Poprvé se dveře veřejnosti otevřou v 10 hodin. Následná prohlídka s odborným výkladem a prostorem na případné dotazy trvá zhruba půl hodiny. Další vstupy elektrárny jsou tak naplánovány vždy v půl a celou hodinu s tím, že poslední exkurze se uskuteční od 15.30 hodin.  

„Vodní elektrárny ČEZ jsou spolehlivou součástí české energetiky už desítky let. Aby byly i v dalších letech schopné plnit zvýšené nároky měnící se české energetiky, průběžně je modernizujeme. Lidé se o tom mohou průběžně přesvědčovat na velkých dílech jako například Dlouhé stráně, Orlík, Dalešice, Štěchovice nebo Lipno, které jsou pro veřejnost otevírané pravidelně. Rádi bychom pro změnu veřejnosti ukázali i ty méně známé, které jsou přístupné jen málokdy. Mimořádně proto už příští sobotu u příležitosti Světového dne vody zpřístupníme registrovaným návštěvníkům také elektrárnu Střekov,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Vodní elektrárna Střekov spolehlivě mění energii vody v bezemisní elektřinu už 90 let. Pokrývá spotřebu 25 tisíc severočeských domácností a v následujících letech ji čeká velká obnova všech tří soustrojí. O jejím významu se mohou přesvědčit návštěvníci, kteří se včas zaregistrují na jeden z termínů komentovaných prohlídek ZDE. Bohatý doprovodný program u příležitosti Světového dne vody nabídne také Infocentrum elektrárny Ledvice, které již podruhé láká na nevšední pochod podél vodního přivaděče k elektrárně. Během cesty mohou účastníci pochodu plnit zajímavé úkoly. 

„V loňském roce se nám tato turisticko-vzdělávací akce velmi povedla. Všem zúčastněným se líbilo spojení příjemné procházky s připomenutím toho, jak je voda pro nás všechny důležitá, a to nejen v energetice. Děti motivovala i odměna, kterou obdržely v infocentru po splnění všech úkolů, jež na ně cestou čekaly. I nyní proto budou na přibližně 6,5 km dlouhé trase ukryté otázky na téma vody, obnovitelných zdrojů, energetiky a ekologie. Startujeme v 9 hodin na nádraží v Ohníči, odkud navážeme na naučnou stezku Vodobraní. Cíl je v Infocentru Elektrárny Ledvice, kde bude na děti opět čekat odměna. Pro účastníky pochodu, včetně těch starších šesti let za doprovodu dospělé osoby, bude zpřístupněna i nejvyšší rozhledna v České republice,“ láká k pochodu Zdena Zolotarjov, průvodkyně z Infocentra Elektrárny Ledvice.  

Už nyní má přitom přislíbenou účast studentů a pedagogů z UJEP Ústí nad Labem, dále na trasu vyrazí i děti a dospělí z Domova dětí a mládeže v Bílině a Střediska volného času v Mostě. „Samozřejmě přidat se může kdokoliv, stačí jen být včas na startu pochodu,“ uzavírá průvodkyně Infocentra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice.

Psali jsme:

ČEZ: 8,2 % činil loni růst investic do dlouhodobého majetku
ČEZ zpřístupní 21. 3. vodní elektrárny Les Království a Práčov, podmínkou je registrace
Nechtějí živit lichváře. Hynek Beran a zavřené elektrárny
ČEZ: Temelín čeká rozsáhlá modernizace elektrických systémů

Zdroje:

http://www.svetenergie.cz/infocentra

Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Snížení cen potravin

Slibovali jste zlevnění potravin a přitom přicházíte se zákazem prodeje pod cenou. Jak to vysvětlíte? A rozumíte trhu? Protože něco se možná prodává pod cenou, ale myslíte, že jsou na tom obchodníci nějak tratní? Oni si ty peníze naženou na něčem jiném a myslím, že výrobci také tratní nebudou. Jedna...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové

Další články z rubriky

ČEZ: Infocentru Elektrárny Ledvice láká na 6,5km dlouhý pochod

16:26 ČEZ: Infocentru Elektrárny Ledvice láká na 6,5km dlouhý pochod

Vodní elektrárna Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, se v sobotu 21. března mimořádn…