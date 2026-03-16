ČEZ: Infocentru Elektrárny Ledvice láká na 6,5km dlouhý pochod

První exkurze začíná v 10 a poslední v 15.30 hodin. Návštěvníci se tak budou moci podívat do všech jejích důležitých vnitřních i venkovních částí. Na prohlídku je ovšem nutné se předem zaregistrovat ZDE. Světový den vody si již podruhé budou moci připomenou i návštěvníci Informačního centra v Elektrárně Ledvice a hlavně účastníci 2. ročníku pochodu podél v zemi ukrytého tělesa přivaděče labské vody. Zhruba 6,5 km dlouhá trasa začíná v 9 hodin startem u vlakového nádraží v Ohníči. Cílem je pochopitelně infocentrum.
Vodní elektrárny se v České republice významnou měrou podílejí na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich význam ale v posledních letech ještě více roste díky schopnosti dosáhnout během několika desítek vteřin plného výkonu, a tak přispívat ke stabilnímu provozu české energetické sítě. O jejich významu a přínosu se veřejnost může přesvědčit už příští sobotu, kdy Skupina ČEZ u příležitosti Světového dne vody uspořádá mimořádné exkurze do několika provozů. Na Labi se lidem otevře VE Střekov v Ústí nad Labem.
Jednotlivé exkurze VE Střekov proběhnou podle za řadu let osvědčeného scénáře. Nejdříve se zájemci seznámí s její historií, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína, odkud lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Následně po prohlídce velína zavítají do strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu pak budou k vidění například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodna, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě. Poprvé se dveře veřejnosti otevřou v 10 hodin. Následná prohlídka s odborným výkladem a prostorem na případné dotazy trvá zhruba půl hodiny. Další vstupy elektrárny jsou tak naplánovány vždy v půl a celou hodinu s tím, že poslední exkurze se uskuteční od 15.30 hodin.
„Vodní elektrárny ČEZ jsou spolehlivou součástí české energetiky už desítky let. Aby byly i v dalších letech schopné plnit zvýšené nároky měnící se české energetiky, průběžně je modernizujeme. Lidé se o tom mohou průběžně přesvědčovat na velkých dílech jako například Dlouhé stráně, Orlík, Dalešice, Štěchovice nebo Lipno, které jsou pro veřejnost otevírané pravidelně. Rádi bychom pro změnu veřejnosti ukázali i ty méně známé, které jsou přístupné jen málokdy. Mimořádně proto už příští sobotu u příležitosti Světového dne vody zpřístupníme registrovaným návštěvníkům také elektrárnu Střekov,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Vodní elektrárna Střekov spolehlivě mění energii vody v bezemisní elektřinu už 90 let. Pokrývá spotřebu 25 tisíc severočeských domácností a v následujících letech ji čeká velká obnova všech tří soustrojí. O jejím významu se mohou přesvědčit návštěvníci, kteří se včas zaregistrují na jeden z termínů komentovaných prohlídek ZDE. Bohatý doprovodný program u příležitosti Světového dne vody nabídne také Infocentrum elektrárny Ledvice, které již podruhé láká na nevšední pochod podél vodního přivaděče k elektrárně. Během cesty mohou účastníci pochodu plnit zajímavé úkoly.
„V loňském roce se nám tato turisticko-vzdělávací akce velmi povedla. Všem zúčastněným se líbilo spojení příjemné procházky s připomenutím toho, jak je voda pro nás všechny důležitá, a to nejen v energetice. Děti motivovala i odměna, kterou obdržely v infocentru po splnění všech úkolů, jež na ně cestou čekaly. I nyní proto budou na přibližně 6,5 km dlouhé trase ukryté otázky na téma vody, obnovitelných zdrojů, energetiky a ekologie. Startujeme v 9 hodin na nádraží v Ohníči, odkud navážeme na naučnou stezku Vodobraní. Cíl je v Infocentru Elektrárny Ledvice, kde bude na děti opět čekat odměna. Pro účastníky pochodu, včetně těch starších šesti let za doprovodu dospělé osoby, bude zpřístupněna i nejvyšší rozhledna v České republice,“ láká k pochodu Zdena Zolotarjov, průvodkyně z Infocentra Elektrárny Ledvice.
Už nyní má přitom přislíbenou účast studentů a pedagogů z UJEP Ústí nad Labem, dále na trasu vyrazí i děti a dospělí z Domova dětí a mládeže v Bílině a Střediska volného času v Mostě. „Samozřejmě přidat se může kdokoliv, stačí jen být včas na startu pochodu,“ uzavírá průvodkyně Infocentra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.