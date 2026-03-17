Vězeňská služba: Projekt Vzdělávání praxí

Přestože v českých věznicích existují různé formy pracovních aktivit, dosud chyběl ucelený systém, který by umožňoval získat praktické zkušenosti, kvalifikaci i kariérní podporu najednou a přímo během výkonu trestu. Projekt proto staví na spolupráci věznic, odborného učiliště, zaměstnavatele a neziskových organizací. Díky tomu mohou odsouzení získat nejen teoretické znalosti, ale i skutečné pracovní návyky a zkušenosti využitelné po návratu do společnosti. Realizace potrvá až do konce roku 2028 a jejím cílem je vytvořit fungující a dlouhodobě využitelný program, který propojí vzdělávání praxí, získání kvalifikace, metodickou podporu a rozvoj kariérních kompetencí.
První část projektu tvoří podrobná analýza potřeb cílové skupiny i možností zapojených institucí. Na základě těchto zjištění budou připraveny autorizace, odborné kurzy a metodiky, které se následně ověří v pilotním provozu přímo s odsouzenými osobami. V závěru projektu proběhne evaluace, která zhodnotí, jak nové postupy fungují v praxi a jaký mají dopad na zaměstnatelnost účastníků.
Projekt přináší novou a propracovanou formu praktického vzdělávání a zároveň otevírá cestu k dlouhodobé změně v podpoře lidí po výkonu trestu. Vytváří spojení mezi věznicí a skutečným pracovním trhem a dává lidem možnost začít znovu s reálnou šancí na stabilní zaměstnání a zodpovědný život.
