Vězeňská služba: Projekt Vzdělávání praxí

17.03.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od srpna 2025 probíhá realizace projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti po propuštění z výkonu trestu“, který Vězeňská služba ČR uskutečňuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt vznikl jako reakce na dlouhodobé potíže, se kterými se lidé po odchodu z vězení běžně setkávají. Nízká zaměstnatelnost způsobená nedostatkem praxe, kvalifikace a pracovních dovedností často komplikuje jejich návrat do běžného života a může přispívat ke zvýšení rizika recidivy.

Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Přestože v českých věznicích existují různé formy pracovních aktivit, dosud chyběl ucelený systém, který by umožňoval získat praktické zkušenosti, kvalifikaci i kariérní podporu najednou a přímo během výkonu trestu. Projekt proto staví na spolupráci věznic, odborného učiliště, zaměstnavatele a neziskových organizací. Díky tomu mohou odsouzení získat nejen teoretické znalosti, ale i skutečné pracovní návyky a zkušenosti využitelné po návratu do společnosti. Realizace potrvá až do konce roku 2028 a jejím cílem je vytvořit fungující a dlouhodobě využitelný program, který propojí vzdělávání praxí, získání kvalifikace, metodickou podporu a rozvoj kariérních kompetencí.

První část projektu tvoří podrobná analýza potřeb cílové skupiny i možností zapojených institucí. Na základě těchto zjištění budou připraveny autorizace, odborné kurzy a metodiky, které se následně ověří v pilotním provozu přímo s odsouzenými osobami. V závěru projektu proběhne evaluace, která zhodnotí, jak nové postupy fungují v praxi a jaký mají dopad na zaměstnatelnost účastníků.

Projekt přináší novou a propracovanou formu praktického vzdělávání a zároveň otevírá cestu k dlouhodobé změně v podpoře lidí po výkonu trestu. Vytváří spojení mezi věznicí a skutečným pracovním trhem a dává lidem možnost začít znovu s reálnou šancí na stabilní zaměstnání a zodpovědný život.

