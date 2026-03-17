Celní správa: Tunu závadného masa zadrželi celníci na Vysočině

17.03.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tuna závadného kachního masa a masných polotovarů se díky zásahu celníků k zákazníkům nedostala. Jeho přeprava skončila ekologickou likvidací.

V sobotu odpoledne kontrolovala mobilní hlídka celníků vozidla na dálnici D1 ve směru na Brno. Vytipovanou dodávku s maďarskou registrační značkou zastavila pomocí světelné signalizace a navedla ji na nejbližší parkoviště. Vozidlo řídil čínský občan a vzhledem k jazykové bariéře byla komunikace poněkud složitější, nicméně moderní technologie v tomto případě značně vypomohly. Muž byl majitelem společnosti v Maďarsku, jíž patřilo vozidlo i zboží.

Podle jeho výpovědi nakoupil v Praze zboží a směřuje do Vídně. Z dodacího listu však nebylo zřejmé, jaké zboží skutečně veze. Kontrolou nákladového prostoru celníci zjistili, že se jedná o mražené maso, které by však mělo být přepravováno v chladícím nebo mrazícím voze. Na některých kusech již bylo patrné, že je částečně rozmrzlé a má šedavou barvu. Vzhledem k nevhodné přepravě a možným rizikům pro spotřebitele se hlídka rozhodla vozidlo s nákladem zadržet a kontaktovala Státní veterinární správu ČR.

Pracovníci veterinární správy prověřili podmínky přepravy, teplotní a senzorický stav naloženého zboží a také zjistili, že pouze jeho část je označena etiketou. Ověřili, že zboží bylo určeno pro potravinářský provoz a rozhodli, že není v žádném případě vhodné ke konzumaci. Na místě ho proto znehodnotili barvivem a nařídili likvidaci na náklady kontrolované osoby. Společnost zajišťující likvidaci odpadu živočišného původu ji vyčíslila na 11 500 korun.

