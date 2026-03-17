Rozkradené Česko? Nové informace o ekonomických zločinech po roce 1989

Inventura aneb Kam jsme došli? Tak zní název nové knihy, pod kterou jsou podepsáni čtyři známí ekonomové. Spoluautoři Jaroslav Ungermann a Jaroslav Šulc přijali pozvání serveru ParlamentníListy.cz.
Kam jsme došli? „My bychom věděli a existuje několik výrazů, z nichž většina je nepublikovatelná,“ reagoval ekonom Jaroslav Šulc k otázce ekonomického vývoje, která je i v názvu knihy.
„Došli jsme tam, kam jsme nechtěli. Většina lidí měla jiné představy, byť mohlo jít mnohdy o představy naivní, že se všem bude dařit dobře, marka bude za tři koruny. Dostali jsme se do situace, kdy jsme podřízenou ekonomikou koloniálního typu,“ konstatoval ekonom Jaroslav Ungerman.
Je kniha o inventuře od roku 1989 k dnešku obžalovacím spisem ekonomického vývoje? „Rozhodně jsme to s tímto záměrem nepsali. Když se ale podíváme na řadu kauz, které jsou odsouzené, nebo na sbírku mrtvol v kauze lehkých topných olejů, může to tak působit,“ připouští Šulc.
Hovoří o naivitě a nezkušenosti polistopadových politických činitelů na jedné straně a selháním tehdejší ekonomické rozvědky na straně druhé. „Výsledkem je podřízenost naší ekonomiky po všech stránkách,“ míní ekonom Šulc.
Nadnárodní korporace podle obou autorů knihy využily politických a ekonomických změn. „Podívejte se třeba na ten známý český pivovar, který dnes vlastní japonská firma. Nikomu nedochází, že třetina z tržeb odchází do zahraničí, to byl pro ně úžasný kšeft. Takto můžete jít po některých dalších případech,“ uvedl Ungerman.
„Západní kapitál dobře znal naše silné a slabé stránky a od poloviny 80. let se velmi gramotně a sofistikovaně pokoušel korumpovat země východního bloku, které na tom byly nejhůř. Jmenovitě Polsko nebo Maďarsko a také Sovětský svaz. Šlo o velmi přátelské úvěry v řádu desítek miliard dolarů,“ řekl Jaroslav Šulc.
Podle Ungermana jsme jako Česká republika ztratili ekonomickou nezávislost. „V knize citujeme jednu myšlenku z doby první republiky, že hospodářská síla je zárukou svobody. Tady byly po roce 1989 některé velké firmy zlikvidovány, vytunelovány, některé získal silný nadnárodní kapitál. Podrobně popisujeme vytunelování Mostecké uhelné společnosti. To dodnes běhá po soudech a co se stalo? Nic,“ popisuje.
„Některé podniky se udržet mohly, kdyby tu tehdy byla aspoň nějaká snaha celý proces řídit, moderovat, ovlivňovat. Nic takového tu nebylo. Říkalo se, že státní podnik je nejhorší, že musí najít soukromé vlastníky. Tak je našli. A ten soukromý vlastník to okamžitě pochopil, vzal si úvěr, který nevrátil. Takových případů je dlouhá řada,“ konstatoval Jaroslav Ungerman.
Velký problém, který pociťují všichni, je na straně obchodních řetězců s potravinami. „Stát zakročit může, ale musel by dělat důslednou finanční kontrolu ve vztahu k cenám, smlouvám atd. Většina budov, kde ty řetězce prodávají, je ve vlastnictví realitních společností řetězců, které jsou v zahraničí.“
„Jde prostě jenom a jenom o peníze. Míra, s jakou jsou české domácnosti vysávány zahraničním kapitálem, je nadprůměrná a zahraniční kapitál udělá všechno pro to, aby o tyto zisky nepřicházel. Včetně korupce, ovlivňování legislativy nebo zajištění, že finanční kontrola bude bezzubá,“ je si jistý ekonom Šulc.
Změnit celý systém podle Jaroslava Ungermana možné je, ale vyžadovalo by to silnou politickou vůli a jasnou představu, co udělat, a k takovému cíli krok za krokem směřovat. „Takovou vůli zde nevidím a nebyla tu ani v minulosti. Všichni si uvědomí, jaká je síla těch řetězců. Největší obchodní řetězec zde podniká jako veřejná obchodní společnost (VOS), což znamená, že vlastník si zisk může odsud odnést a zdanit ho ve své mateřské zemi. Tento řetězec je z 99,99 procenta vlastněn firmou v Německu, takže 99,99 procenta zisku odchází do Německa a jedna setina zisku zůstává tady a je tady zdaněna. A všechno je v souladu se zákonem. Něco by se s tím udělat mělo, ale bude to hodně těžké,“ nabídl Ungerman konkrétní příklad.
Jak se nadnárodní korporace připravovaly na pád režimu v Československu a získání ekonomické moci?
Byly velké české podniky vyprodány či zlikvidovány záměrně?
Jak vymanit Českou republiku z ekonomického područí?
Nejen tyto otázky s ekonomy Ungermanem a Šulcem probíráme v celém rozhovoru, jehož kompletní znění naleznete jedině ZDE.
