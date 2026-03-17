Senátor Czernin: Nebuďme slušní a postavme se za naši demokracii

18.03.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánovanému zákonu obdobnému americkému zákonu FARA.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Vyčítali nám, že Babiše v kampani přirovnáváme k Putinovi. Dnes však vládne s lidmi, kteří v Rusku hledají kus inspirace. Nově vznikající zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami je toho důkazem. A v mnohém Putina i předčí.

Tak třeba organizacím či lidem se zahraničními vazbami hrozit v krajním případě pokuta až 15 milionů korun.

Co by to v praxi mohlo znamenat třeba pro univerzity?

Akademická spolupráce napříč obory je jedním z pilířů univerzitní práce. Rada Učené společnosti ČR vydal prohlášení, ve kterém považuje návrh zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami za útok na akademické svobody, úspěšné vědecké bádání a otevřenou občanskou společnost.

Jako takový zákon považuje Učená společnost za neslučitelný s českou demokratickou tradicí.

Co přijde příště? Nebuďme slušní a postavme se za naši demokracii.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
