Talíř (KDU-ČSL): Beseda se studenty školy Heřmánek

18.03.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k besedě s dětmi školy Heřmánek.

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Talíř

Přijmout euro? Včera bylo pozdě!

Je politika jenom o marketingu? Ne, politika musí mít obsah! Ale obal k tomu taky patří.

Je potřeba opravdu rušit koncesionářské poplatky? Určitě ne, tlačí to tu ti, kteří si chtějí veřejnoprávní média podmanit.

Je nutné zvyšovat výdaje na obranu? Jestli chceme mír, tak ano. Nemůžeme si dovolit být naivní a tvářit se, že se nás to netýká..

Tyto a další dotazy padaly na besedě se studenty základní školy, gymnáziy a střední pedagogické školy Heřmánek. A zdaleka jsme nestihli všechny!

Díky moc za pozvání a za super diskuzi.

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , euro , KDU-ČSL , Talíř

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je naprosto nepřístojné, aby aktivní politik jezdil do škol přednášet svůj světonázor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

