Talíř (KDU-ČSL): Beseda se studenty školy Heřmánek

Přijmout euro? Včera bylo pozdě!
Je politika jenom o marketingu? Ne, politika musí mít obsah! Ale obal k tomu taky patří.
Je potřeba opravdu rušit koncesionářské poplatky? Určitě ne, tlačí to tu ti, kteří si chtějí veřejnoprávní média podmanit.
Je nutné zvyšovat výdaje na obranu? Jestli chceme mír, tak ano. Nemůžeme si dovolit být naivní a tvářit se, že se nás to netýká..
Tyto a další dotazy padaly na besedě se studenty základní školy, gymnáziy a střední pedagogické školy Heřmánek. A zdaleka jsme nestihli všechny!
Díky moc za pozvání a za super diskuzi.
